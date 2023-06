Giornata della Cultura Saviglianese: a palazzo Miretti un focus su violenza e cura dell'ambiente

Sabato scorso, soci del Rotary Club Savigliano erano all’Assemblea Annuale di Genova. Altri non sono viceversa mancati al tradizionale appuntamento, ormai quinquennale, con la Giornata della Cultura Saviglianese. Quest’anno, tra i molti eventi disseminati in tutta la città, erano ospitati in Palazzo Miretti.



Dopo letture di composizioni poetiche da parte del “Cenacolo C. Rebora” con spazi musicali della Corale Alpina “R. Celoria”, il presidente Sergio Buscatti ha ricordato gli argomenti dei progetti dell’anno, Difese dalla Violenza e cura dell’Ambiente, e distribuito alcune copie di volumi e sacchettini di sementi apifere “Agrion”, già donati il mese scorso ad allievi di scuole cittadine ed ai loro docenti. Ha quindi passato la parola a Renato Scavino, decano del Club, che ha esposto sue considerazioni sulla violenza, una carrellata su guerre, recenti e non, analisi di cause ed effetti, evoluzione di episodi di violenza a tutto campo, ha affrontato poi il fenomeno di cyberbullismo e bullismo rapportando comportamenti attuali ed antichi ed insistendo sull’importanza, quanto a prevenzione di episodi talora addirittura drammatici, della scuola e della famiglia.



Ha fatto seguito la presentazione del volume di Nicola Launaro, di Fossano, “Fu il vento di ottobre”.