La Creminologa di Baratti & Milano conquista menti e palati

Una “ricetta” di divulgazione totalmente innovativa che ha già catturato il consenso dei click, quella di Renata Cantamessa nei panni della Creminologa, il neonato personaggio podcast frutto della collaborazione tra la giornalista e produttrice creativa con il prestigioso marchio “Baratti & Milano”, firma d’eccellenza dell’industria dolciaria piemontese che vanta la primogenitura dei cremini nel mondo.

E proprio il minuto finale “a tutto cremino” inserito in ogni puntata della serie podcast “La Buongiornezza” (online ogni settimana su nove testate del Gruppo Morenews e recentemente premiata al Salone del Libro di Torino) ha conquistato da subito il pubblico di “audio-lettori” per il mix inedito di suggestioni storiche, confessioni golose e rivelazioni seducenti al cioccolato, all’interno di un’intrigante narrazione uditiva a cura dell’eclettica autrice, che racconta: “La Creminologa è una lady a tutta voce dedicata a nuovi momenti di piacere che, esattamente come il cremino, si compongono di tre strati: il cibo (cioccolato), la cultura e l’informazione scientifica. Ma è anche un modello di comunicazione leggero che trasforma la degustazione di un cremino in un rituale dai molteplici significati e dalle infinite sfumature, e fa del suo tratto altamente simbolico un modo per avvicinare il pubblico a nozioni di storia locale diversamente ignorate perché distanti o non abbastanza immediate da consumare”.

D’altronde, tra cibo e identità culturale vi è da sempre una stretta relazione: non a caso, il patrimonio alimentare offre un contesto prezioso di esperienze tra le più rare e forti della nostra esistenza. Esattamente come diceva Lévi-Strauss, “Il cibo non solo è buono da mangiare, ma si dimostra anche qualcosa di buono da pensare”.

Ecco perché, cogliendo appieno la mission di divulgazione che identifica la massiccia attività di Renata Cantamessa, nel prossimo autunno Baratti & Milano - al fianco di Ascom Bra - esporterà la sua “Creminologa” in contesti live tra la storica caffetteria nel cuore di Torino e altri eventi partner del capoluogo piemontese, proponendo un nuovo format di degustazione culturale dalla teatralità intrigante e golosa, pensato per incuriosire, nutrire e soddisfare menti e palati sopraffini.

In poche parole: siete pronti a imparare a “delibare un cremino”?