Quattro giovani atleti del cuneese premiati dall’Organizzazione per l’educazione alla sport del Piemonte

Giacomo Izzo, campione di tennis tavolo di Manta, Francesca Mellano calciatrice di Manta, Sofia Perlo atleta paraolimpica di Fossano, Lorenzo Rancurello di Sanfront, sono i quattro giovani atleti premiati nel pomeriggio di domenica scorsa, 11 giugno, al Monastero della Stella di Saluzzo da Opes Piemonte (Organizzazione per l'educazione allo sport) con l’intento di esaltare i valori dello sport anche a livello sociale e culturale.

Dopo i premi a Roma e Torino il comitato regionale Opes sbarca in Piemonte con lo scopo di portare il riconoscimento in tutte le Province piemontesi partendo da quella di Cuneo e, in questo caso, dalla città di Saluzzo.

Il primo conferimento del ‘Premio della Granda', è stato organizzato in collaborazione con il comitato provinciale dell’Opes presieduto da Giacomo Verrua.

“Abbiamo scelto di premiare quattro giovani sportivi piemontesi – spiega Walter Palmero, presidente di Opes Piemonte - che hanno saputo conciliare gli impegni quotidiani, professionali e sociali con la loro attività sportiva, dando prova di come lo sport possa essere una parte irrinunciabile della loro vita”.

Partendo da questi presupposti i quattro giovani sportivi sono stati premiati con un trofeo .

Il pomeriggio è iniziato con i saluti istituzionali del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni alla presenza della autorità civili e militari e dei premiati accompagnati dai loro familiari.

Ecco i premiati e la motivazione del riconoscimento.

Francesca Mellano, calciatrice della Freedom Fc ha appena concluso al secondo posto il campionato di Serie C femminile, già nel giro della Nazionale azzurra di beach soccer.

Sofia Perlo, atleta della Waterpolo Ability, la prima squadra di pallanuoto paralimpica in Piemonte con cui partecipa al campionato di Serie A ed è la migliore giocatrice.

Nel 2019 Sofia dopo un incidente scolastico ha perso l’uso della gamba destra. Da allora ha iniziato ad allenarsi nella pallanuoto. Il suo sogno è quello che con la sua specialità possa presto partecipare alle Olimpiadi.

Lorenzo Rancurello, calciatore della squadra Valle Po, nel mese di maggio ha preso parte alle finali nazionali dei giochi matematici alla Bocconi di Milano. Il tredicenne è il più giovane dei premiati.

Giacomo Izzo, giocatore di tennis tavolo e tesserato per la Ssd Milano Sport, ma nato sportivamente nella società A4 Verzuolo. Nel 2022 si è laureato campione d’Italia Under 15 in singolo, in doppio maschile e a squadre e quest’anno ha vinto il tricolore nel doppio misto di 3ª categoria. Il campione era assente giustificato, perché stava partecipando a una gara di campionato. Ha ritirato il premio la mamma.

Tra i prossimi obiettivi di Opes Piemonte c’è quello di portare questa iniziativa nelle altre città del cuneese che, con Saluzzo, fanno parte delle 'sette sorelle' nella Provincia di Alessandria.

L’ente di promozione sportiva è riconosciuto da Coni e Cip, nonché membro della Rete nazionale del Terzo settore.