A Mondovì si va di beach volley! Un successo il 1° Trofeo “Città di Mondovì” organizzato dal team de “L’Ultima spiaggia”

Le piogge e le basse temperature di questo pazzo giugno allontanano i pensieri di spiagge, sole e mare? Niente paura, ci ha pensato l'associazione sportiva monregalese “L’Ultima spiaggia” a far ripiombare tutti nell’atmosfera estiva, almeno per un week-end.

Nei giorni scorsi, infatti, sui campi situati presso il “Beila” di Mondovì, si sono svolti i primi tornei regionali FIPAV di beach volley, categorie under 14 e under 16 della provincia di Cuneo, validi sia per la Piemonte Cup, che per la classifica Nazionale, quella che stabilirà le coppie qualificate per le finali di scena a settembre a Bellaria per l’assegnazione del titolo di campione italiano di categoria.

A organizzare l’evento, come anticipato, il team de “L’Ultima spiaggia”, un gruppo di monregalesi amanti del beach volley e che punta a iscrivere Mondovì tra gli appuntamenti fissi nel calendario di questa disciplina sportiva. Più di 20 coppie che nello scorso week-end sono scese in campo, con una formazione giunta da Bergamo e che si sono date battaglia per aggiudicarsi l’ambito Trofeo “Città di Mondovì”.

Buona la prova degli atleti dello junior team de L'Ultima Spiaggia, che oltre a fare gli onori di casa, hanno tenuto alto il nome del team monregalese. Parliamo di ragazzi che si allenano due volte a settimana e che quest'anno saranno impegnati anche nella settimana del “Beach volley camp”, il camp estivo organizzato in collaborazione con il Mondolè volley camp.

“Vogliamo ringraziare innanzitutto le società monregalesi di pallavolo maschile e femminile per il loro prezioso contributo, anche in termini di partecipazione dei loro atleti all'evento.” – ha spiegato Marco Cuniberti, tra i fondatori del team Ultima spiaggia – “Un sentito grazie va al Comune di Mondovì, in particolare all’assessore allo sport Alessandro Terreno, presente in entrambi i giorni della manifestazione e che oltre a sostenere la nostra iniziativa, ha consegnato i premi durante la cerimonia di chiusura.” Ecco i podi nelle differenti categorie:

Categoria under14 maschile:

🥇 Lorenzo Piazzo - Ludovico Cuniberti

🥈 Andrea Bonello - Davide Garello

🥉 Matteo Cuniberti - Massimiliano Marabotto

Categoria under14 femminile:

🥇 Matilde Borello - Emma Gerbino

🥈 Sofia Beccaria - Sara Maarouf

🥉 Ester Turco - Matilde Iseppi

Categoria under16 maschile

🥇 Mirko Fichera - Samuele Marabotto

🥈 Emanuele Stefanoni - Ludovico Cuniberti

🥉 Lorenzo Piazzo - Raffaele Gavazza

Categoria under16 femminile:

🥇 Chiara Rainero - Noemi Bina

🥈 Lisa Burini - Fabiana Cucchi

🥉 Matilde Borello - Anna Imarisio