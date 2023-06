Grande festa per i 50 anni del Volley Savigliano, il presidente Rosso: "Una giornata che ci ha riempito il cuore"

Una grande giornata, destinata a restare nel cuore di tutti i partecipanti. Non ha tradito le attese il pranzo sociale organizzato dal Volley Savigliano, come grande finale dei festeggiamenti per il Cinquantenario societario, che cadeva proprio in questo 2023.

Domenica 11 giugno, presso il Ristorante Con.te in Strada Santa Rosalia 12, 90 partecipanti, tra appassionati, ex giocatori, famigliari e dirigenti si sono ritrovati con un unico grande obiettivo: passare una bella giornata in compagnia, ripercorrendo insieme cinque decenni di storia sportiva cittadina.

E le emozioni e i ricordi sono stati tanti, favoriti anche dalla presenza, a fare da contorno ai bei tavoli allestiti nel giardino, dei tanti cimeli storici, messi a disposizione da tanti ex giocatori e dirigenti e sapientemente raccolti nel corso delle settimane dalla dirigenza biancoblu. Non poteva mancare, poi, un maxischermo, che durante l’intera giornata ha riprodotto alcuni video che raccontavano la storia della pallavolo a Savigliano.

Tutti i presenti hanno potuto sfoggiare le belle maglie celebrative, su cui campeggiava un grande “50” tinto con i colori sociali del club, omaggiate dagli organizzatori.

Tra i tanti commensali, non potevano mancare anche il sindaco di Savigliano Antonello Portera e quello di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, con quest’ultimo che ha anche portato la sua testimonianza di ex giocatore del Volley Savigliano. Presenti anche la famiglia Monge e alcuni rappresentanti della Banca CRS e dell’azienda Curti & Saffirio Ingegneri Associati, “voci” per un giorno dell’affezionato settore sponsorship del club.

L’evento ha così chiuso i festeggiamenti, inaugurati da due grandi manifestazioni giovanili, ospitate nei palazzetti saviglianesi: il concentramento di Volley S3, andato in scena il 14 maggio, e la finale provinciale Under 13 3x3, disputata lo scorso 2 giugno.

“Una giornata che ci ha riempito il cuore. – riassume il presidente del Volley Savigliano Guido Rosso – Vedere così tanti ex giocatori e amici emozionarsi ricordando i vissuti comuni è stato qualcosa di unico. Per noi dirigenti è stato davvero appagante e motivo di grande orgoglio, anche perché il pranzo si è dimostrato essere un’ottima occasione per far sedere attorno a un tavolo persone che non si vedevano in molti casi da anni e che, addirittura, provenivano da molte province del Piemonte, e non solo. Si chiudono così i festeggiamenti per questo Cinquantenario, tappa per noi fondamentale, nonché coronamento perfetto di una stagione sportiva 2022/23 che ha davvero portato il Volley Savigliano ai vertici della pallavolo nazionale”.