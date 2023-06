La giovane saluzzese Anna Russo è tricolore nella ginnastica ritmica per la seconda volta

A poco più di un anno di distanza, Anna Russo, classe 2010, giovane ginnasta saluzzese, vince con la squadra il suo secondo titolo italiano.

Lo ha fatto a Folgaria, rinomato centro turistico del Trentino, dove da alcuni anni si tiene la fase finale del Campionato Italiano di Insieme Giovanile con le 10 clavette, specialità coreografica e coinvolgente dove il lavoro individuale viene sostituito da quello corale, con 5 ginnaste che si impegnano, per oltre due minuti, a collaborare tra loro, scambiandosi gli attrezzi in un vorticoso susseguirsi di emozioni.

L'Insieme è la specialità portata in auge dalle famose "Farfalle" di Emanuela Maccarani, CT della Nazionale più medagliata tra tutti gli sport olimpici.

La giovane stella di Saluzzo, tredicenne, fa parte di una delle più importanti società sportive italiane, la torinese Eurogymnica, 43 volte campionessa italiana in tutte le varie categorie che compongono l'universo della FGI, la Federazione Ginnastica d'Italia ed è allenata da Tiziana Colognese, Elisa Vaccaro e Eva D'Amore.

Si è trasferita da due anni a Chivasso, dove ha sede HDemia, il Centro Tecnico Societario, Anna si allena tutto il giorno con la squadra dalle 8 alle 16 e poi studia con il supporto di tutor messi a disposizione dal club.

Nel weekend appena concluso la squadra composta oltre che da Anna Russo anche da Chiara Cortese, Alessia Pala, Sara Parente, Eglissa Lika e Tea Semeraro, si è prima classificata seconda nella qualifica di sabato, davanti ad altre 51 formazioni provenienti da tutta Italia, agguantando la finalissima a 12 squadre col punteggio di 24,100.

Forte del risultato incoraggiante, domenica si è presentata al palaghiaccio serena e concentrata. Sorteggiata come ultima a scendere in pedana, Eurogymnica è entrata in campo gara conoscendo già i risultati di tutte le avversarie più accreditate, sulle quali, in grande rimonta sul giorno precedente, svettava la Ginnastica Opera di Roma. Padrone del loro destino, Anna e compagne non solo hanno ripetuto la bella prestazione del giorno prima ma l'hanno arricchita ulteriormente, con maggiore precisione, pulizia e tanta energia.

Il totale è stato di un punto superiore a quello di sabato, 25,100! Lo stesso punteggio ottenuto pochi minuti prima proprio da Opera Roma. Previsto dal regolamento, il pari merito non si risolve a favore di nessuno ma premia entrambe le squadre.

Ed è così che Anna Russo, Eurogymnica e Opera si sono ritrovate sul gradino più alto del podio a condividere il tricolore e l'inno di Mameli. L’alloro si aggiunge a quello conquistato poco più di una anno fa dalla ginnasta saluzzese quando a Sarnano vinse il Titolio Italiano Squadra Allieve.