Green Community Terre del Monviso, come far dialogare agricoltura di pianura e media valle

Come sarà portato avanti il lavoro del tavolo agricoltura della Green Community Terre del Monviso?

L’ha spiegato Silvana Allisio, responsabile del Procedimento Unione montana Comuni del Monviso, durante l’incontro di venerdì 9 giugno a Paesana (seguito a quelli del 7 giugno di Saluzzo e Venasca): «All’interno del programma principale della Green Community Terre del Monviso, che prevede interventi infrastrutturali sul territorio, sono inclusi anche progetti su altri filoni come quello agricolo. In un primo approccio al tema, gli amministratori locali si sono resi conto della grande disomogeneità tra l’agricoltura di pianura e quella di media-alta valle che deriva da collocazione geografica, modelli di produzione e costi differenti».

Nei tre appuntamenti Giacomo Ballari e Lorenzo Berra della fondazione Agrion hanno riflettuto su quale sia la strategia migliore per uno sviluppo del territorio che guardi ad una sostenibilità di tipo ambientale, ma anche economico.

«Oltre a problematiche come la gestione dell’acqua, il recupero del suolo, i pascoli e la biodiversità, bisogna capire come differenziare i modelli di produzione. Si deve partire dal costruire filiere diverse e poi accompagnare i produttori nella gestione», Ballari ha spiegato l’esigenza di assecondare i meccanismi di mercato, diverso per ogni tipo di azienda, per poi lanciare una provocazione: «Stiamo facendo tutto il possibile per sfruttare il turismo come volano di consumo e valorizzazione dei nostri prodotti? In questi anni sono stati fatti lavori di recupero in alcune aree, però bisogna riuscire a mantenere forte anche il tessuto produttivo».

Anche grazie alle osservazioni dei partecipanti agli incontri, tra cui imprenditori e tecnici consulenti, si è percepita la volontà di fare squadra. La Green Community Terre del Monviso è la giusta opportunità per ricollocare alcune tipologie di aziende agricole: i produttori hanno intenzione di aiutarsi a vicenda per superare le criticità comuni e la fondazione Agrion è a disposizione, grazie all’esperienza maturata nel settore, per fornire supporto.