Il Pd della Granda: "Bene le case di comunità di Alba e Bra. E le altre?"

L'ex ospedale San Lazzaro di Alba, oggetto del progetto per la realizzazione della futura Casa della Salute

Apprendiamo da comunicazioni alla stampa che sono stati chiusi i bandi per la trasformazione dei vecchi ospedali di Alba e Bra in Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali .



Come Partito Democratico esprimiamo viva soddisfazione, in particolare perché la notizia riguarda quella parte del Servizio Sanitario Nazionale, la cosiddetta Assistenza Territoriale, che la pandemia ha evidenziato essere in grandi difficoltà e lontana dal soddisfare tutti i bisogni di salute dei cittadini.



Per le due ristrutturazioni è stato approvato dalla Regione Piemonte un finanziamento dedicato, mentre le altre Case e Ospedali della Comunità programmati in provincia di Cuneo sono tutti finanziati con fondi del PNRR, anche se con importi decisamente inferiori.



Ci aspettiamo da Cirio e Icardi la stessa sollecita concretezza riservata ad Alba e Bra anche per gli interventi di Cuneo, Savigliano, Fossano, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo, Verzuolo, Ceva, Dogliani, Mondovì, Dronero e Santo Stefano Belbo.



Il Partito Democratico della provincia di Cuneo