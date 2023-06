Torna sulle montagne del cuneese il servizio di pattugliamento misto italo-francese

Nella mattinata di oggi, giovedì 15 giugno, nel borgo di Chianale, è stato dato avvio alla nuova stagione dei servizi congiunti di pattugliamento che, per il secondo anno, dopo l’avvio nel 2022, verranno svolti tra i Carabinieri del Comando Provinciale di Cuneo e il personale della Gendarmeria Nazionale Francese (GNF), Raggruppamenti di GAP e di Dignes-les-Bains, con un dispositivo dinamico costituito da una pattuglia dell’Arma e una pattuglia della GNF con auto o moto.

Il particolare servizio è previsto dal Protocollo Operativo sottoscritto a Roma il 13 novembre 2019 tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno italiano e la Direzione della Cooperazione Internazionale del Ministero dell’Interno francese.

La collaborazione tra le due forze di polizia, entrambe a competenza generale e ad ordinamento militare, viene rinnovata dopo gli esiti molto positivi dell’anno scorso, sottolineati dall’apprezzamento delle comunità interessate e degli utenti in genere.

Le aree interessate della provincia di Cuneo sono quelle della Val Varaita e della Valle Stura con particolare riferimento, rispettivamente, ai comuni di Casteldelfino e Ponte Chianale, nel primo caso, e Argentera e Pietraporzio nel secondo caso. Nel territorio francese i servizi congiunti interesseranno soprattutto i comuni di Barcelonnette e Queyras.

I Carabinieri e i Gendarmi impiegati svolgeranno servizi perlustrativi e di pattuglia con compiti di prevenzione, posti di controllo, identificazione di soggetti di interesse operativo, controllo alla circolazione stradale e degli esercizi pubblici. In particolare, l’obiettivo è quello di rendere ancora più effettiva la prossimità al cittadino in aree a vocazione turistica, frequentate molto nella stagione estiva da cittadini italiani e francesi, fornendo anche un contributo per la sensibilizzazione degli utenti della strada ad una guida sicura e responsabile, specie per le centinaia di motociclisti che amano percorrere le arterie stradali di riferimento.

Oggi il primo servizio è stato preceduto da una breve presentazione alle autorità locali ed alla stampa tenuta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, Col. Giuseppe Carubia, e dal Col. Lionel Bouneou, Comandante del Raggruppamento di GAP della Gendarmeria Nazionale Francese. Sono state illustrate le finalità del servizio che si svolgerà settimanalmente e in modo alternato in territorio italiano e francese.