Villanova Mondovì: sopralluogo della Provincia a Madonna del Pasco e su via Torino

Martedì mattina 13 giugno il consigliere provinciale Pietro Danna, delegato alla Viabilità per il reparto di Mondovì, ha svolto insieme al dirigente della Viabilità della Provincia Danilo Bruna, un incontro con la neo eletta amministrazione comunale del Comune di Villanova Mondovì, nella persona del sindaco Roberto Murizasco, del vicesindaco Riccardo Boasso e dell’assessore Giacomo Vinai.



L’incontro, svoltosi nel palazzo comunale, è stato preceduto da un sopralluogo in località Madonna del Pasco e sulla strada provinciale 37, via Torino, al fine di approfondire alcune criticità relative alla viabilità locale.



“Ringrazio il neo sindaco di Villanova Mondovì, Roberto Murizasco, e con lui tutta la sua amministrazione – commenta il consigliere provinciale Danna – per avere organizzato questo proficuo momento di confronto sulle problematiche della viabilità locale. In particolare, l’intervento di rotatoria provvisoria che la Provincia ha realizzato, in seguito alla stipula di una convenzione con il Comune, nell’ambito di un progetto di una più vasta messa in sicurezza della sp 37 e delle sue intersezioni, costituite anche da strade di competenza provinciale. Ci siamo ripromessi di incontrarci a breve per approfondire una nuova proposta progettuale che ci consenta di portare a definizione l’attuale rotatoria, apportando alcune modifiche all’impostazione della stessa, così da superare le criticità che ci sono state segnalate dall’amministrazione. L’intenzione è quella di continuare a lavorare in sinergia per rendere più sicura agli automobilisti la rete viaria locale, così da diminuirne la velocità di percorrenza, a volte troppo elevata. Penso, ad esempio, anche a via Frabosa (sp 37) e a via Mondovì (sp 5), sulle quali continueremo a confrontarci. Direi, quindi, che abbiamo posto le basi per una proficua collaborazione per il prossimo futuro”.



Il sindaco Murizasco: “Ringraziamo il consigliere provinciale Danna per l’incontro a cui intendiamo dare seguito instaurando una proficua collaborazione ed un confronto continuo. Nell’occasione abbiamo approfondito alcune criticità emerse a Madonna del Pasco dopo gli intensi fenomeni temporaleschi dei giorni scorsi e altre problematiche relative alla viabilità. Abbiamo, inoltre, suggerito alcune modifiche all’attuale impostazione provvisoria della rotonda in via Torino: aspettiamo la proposta progettuale della Provincia, dopodichè valuteremo la decisione migliore da assumere, sempre tenendo in considerazione la sicurezza dei cittadini sulle strade del nostro territorio”.