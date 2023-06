Ha aperto a Saluzzo La Cave, delizioso ristorante gourmet di sicuro successo

Tre giovani, Jacopo, Francesca e Andrea, con grinta e professionalità da fare invidia a colleghi più blasonati. Forti di esperienza pluriennale all’estero, i tre intrepidi protagonisti propongono un locale davvero accogliente, una “cantina” di design, dove i piatti a base di prodotti rigorosamente dei nostri territori vengono impreziositi dall’abilità dello Chef, sia per trascorrere una veloce pausa pranzo o dedicarsi momenti di puro gusto a cena, con possibilità di menù degustazione. Con un’ulteriore novità: gli aperitivi serali estivi, a base di tagliere di salumi e formaggi, e gli eventi prodotto creati ad hoc.

Ma conosciamo meglio i nostri 3 nuovi amici che contribuiranno sicuramente a rendere più attraenti le sere estive saluzzesi, complice anche il dehors su Corso Piemonte:

Jacopo, executive chef, con alle spalle dieci anni di attività spaziando dal gestire brigate di cucina di 60 elementi con 3000 pasti serviti fino ad arrivare a condurre un ristorante di hotel 5 stelle francese, ha scelto con convinzione la dimensione locale, dove il sapore e la qualità dei prodotti raccontano ogni giorno luoghi familiari, in un bel contrasto di innovazione e tradizione.

Andrea, pasticcera, con tanta esperienza alle spalle, adora creare dolci per ogni stagione, sorprendenti.

Francesca, maître, anche lei con ampia esperienza estiva all'estero, si occupa della sala con garbo e professionalità.

Il locale consente trenta posti a sedere in un ambiente semplice ma curato, dall’atmosfera friendly e, fin dal primo ingresso, si percepisce la sensazione di essere in un luogo dove poter vivere una esperienza di gusto, cultura di cibi e novità. Completamente accessibile anche a disabili.

Una meta imprescindibile, dunque, per chi ama il gusto e la qualità dei prodotti dei nostri territori, con attenzione a quegli aspetti etici e sostenibili che valorizzano uomini, lavoro e ambiente come, alcuni dei prodotti proposti: le bufale e prodotti caseari derivati direttamente dall’allevamento di Caraglio, il vitello dall’allevamento di Giovanni Miglio di Cardè, il pesce di Domenico e Giovanni Badino di Villafranca, le verdure dell’Orto di San Martino di Saluzzo, i formaggi della Formaggeria Valform di Sanfront. Ma non solo, anche i vini, ricercati e particolari, provengono in massima parte da cantine piemontesi, e l’attenzione nella scelta si rivolge a vini capaci di trasmettere sapientemente l’impronta del terroir di provenienza.

Anche il caffè, proposto a fine pasto, risponde a quell’alto valore con cui i nostri ragazzi vogliono caratterizzare La Cave: Ten Coffee proviene da B.Farm, un’azienda italiana con una propria piantagione in Honduras, che ha sviluppato una filiera socialmente responsabile, organica e sostenibile, creando una caffè buono e “bravo”.

Insomma, bandita la grande distribuzione, perché il valore e il rispetto sono il leit motiv che anima il lavoro e la filosofia di questo piccolo, grande locale.

La Cave dà la possibilità di riservare il locale a gruppi, oppure per piccole cerimonie come compleanni, cresime, battesimi.

Potere seguire La Cave su: Instagram e Facebook

Ristorante La Cave - Corso Piemonte 41/A - Saluzzo (CN) - Tel 349.8194517

ristorantelacave@outlook.com