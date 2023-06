A Dogliani il concerto di San Paolo de "Il risveglio"

Il tradizionale appuntamento concertistico organizzato dalla Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani in occasione della festività dei S.S. Pietro e Paolo, che si terrà sabato 24 giugno alle ore 21,00 nella suggestiva piazzetta Don Delpodio (in caso di pioggia nella Sala Polivalente di via Louis Chabat), sarà arricchito quest’anno da una grande novità.

A dirigere buona parte del programma sarà il M° Stefano Gatta, direttore della Banda Militare della Repubblica di San Marino, nonché trascrittore, membro di giuria in molti concorsi ed insegnante nei corsi di direzione per banda.

Il maestro forlivese ha tenuto in questi mesi tre fine settimana di prove con la banda musicale doglianese, in cui ha dimostrato tutta la sua capacità di preparatore e di concertatore.

Il programma a tema, concordato con il direttore stabile della formazione, Valerio Semprevivo (che dirigerà anch’esso un paio di brani), prevede l’esecuzione di brani basati su danze e canzoni popolari provenienti da diverse aree del mondo. Si potranno dunque sentire le “Danze Piemontesi op. 31 n. 1” di Leone Sinigaglia e “La Danza “ di Gioacchino Rossini, tre composizioni legate al mondo anglosassone (“Sea Song”, “Dublin Dances” e “Variations on Scarbourugh Fair”, una ai coloni francesi della Louisiana “Cajun Folk Songs”, una alla musica balcanica “Balkan Dream” e “Moderate Dances”, un omaggio al M° Angelo Sormani, recentemente scomparso e amico dei due direttori.

Aprirà il concerto la Banda Giovanile costituita da diciannove elementi in età compresa tra i dieci ed i quattordici anni frutto del progetto “Banda? Elementare!” nato nell’autunno del 2019 da una proposta della banda musicale doglianese e subito patrocinata dall’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Dogliani e in primis dalla dirigenza scolastica nelle figure di Elena Sardo e Gemma Manzi.

Il progetto continua e può contare su una quarantina di ragazzi, suddivisi tra i vari strumenti dell’organico bandistico. La Banda Giovanile, sotto la direzione di Osvaldo Boggione (che in questi mesi ha lavorato sodo per amalgamare musicalmente i ragazzi), eseguirà un rinnovato programma con brani scritti appositamente per questo tipo di formazione.

Il concerto sarà presentato come sempre da Rosalba Giacchello.