Il Borgo di Neive rivive il suo passato medievale, tra giullari, falconieri, musici e stand gastronomici

Il Comune di Neive, in collaborazione con il Borgo Moretta di Alba, organizza la rievocazione storica che riporta le strade del Borgo all’epoca in cui era un comune diviso tra signorie locali, nel 1247. Il weekend intero sarà dedicato a far rivivere la magia del passato per le piazze del centro storico, grazie alla sinergia tra il Comune, alcuni gruppi locali e apprezzati ospiti di fama nazionale. L'obiettivo di questa iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è di incoraggiare l'offerta culturale, storica e artistica del territorio, instaurando una stretta collaborazione tra partner che possa gettare le basi per un format da continuare a innovare e riproporre annualmente.

Quest’anno, il gruppo rievocativo “I Giullari del Carretto” offrirà numeri acrobatici, funambolici e di giocoleria in ogni giornata della manifestazione, a partire dallo spettacolo di evoluzioni con il fuoco previsto alle 22.00 di venerdì 16 giugno, data di inaugurazione di tutta la rassegna. Venerdì l’appuntamento è per le 19.00 nella piazza del Comune: qui il Corteo storico dei figuranti in costume farà da preludio all’esibizione degli Sbandieratori e Musici di Neive. Un gruppo di ragazzi neivesi tra i 18 e i 25 anni, infatti, prende parte agli allenamenti degli Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta di Alba e ha deciso di costituire anche un team di paese che si esibirà nelle giornate di rievocazione. Ad affiancarli, nel pomeriggio e nella serata di sabato, anche il gruppo ospite degli Sbandieratori di Saluzzo. In piazza Cocito “la taverna” sarà il punto di ristoro dove consumare saporiti piatti tradizionali presso gli stand gastronomici allestiti dal Borgo Moretta di Alba.

Per tutto il weekend sarà possibile cimentarsi in giochi medievali per persone di ogni età e assistere alle rappresentazioni degli antichi mestieri messe in scena dal gruppo Amici di San Vittore di Priocca. Ad alimentare il fascino medievale, non può mancare l’accampamento didattico sulle tecniche di scherma storica a cura di Scherma Alba.

Le scuole neivesi sono state coinvolte, a partire dallo scorso anno scolastico, nel progetto che ha avvicinato i giovanissimi proprio ai giochi medievali cui sarà possibile prendere parte e ha permesso loro di svolgere degli allenamenti nelle discipline presentate in piazza.

Sabato sera alle 21.30 si esibirà il gruppo musicale della Compagnia del Coniglio, mentre il fiore all’occhiello di domenica 18 giugno sono le imperdibili dimostrazioni di arte della falconeria che avranno luogo alle 11.00, alle 16.00 e alle 18.30.

In occasione della rievocazione, la zona di piazza Italia è predisposta ad accogliere il mercato medievale e di vendita di oggettistica. Si consiglia di parcheggiare presso il centro sportivo e il cimitero.

Per l’Amministrazione comunale è motivo di entusiasmo l’altissimo coinvolgimento attivo dei giovani neivesi, attori indispensabili sia nella fase di organizzazione dell’evento sia nelle vesti di figuranti, per animare il Borgo e trasmetterne la ricca storia e le antiche tradizioni del territorio. Son all’incirca 20 i ragazzi che sfileranno in corteo e, tra le fila degli sbandieratori, sono già stati accolti due studenti delle scuole medie. “I ragazzi hanno l’opportunità di prendere coscienza della storia del proprio paese, non solo attraverso nozioni, ma avventurandosi in prima persona alla scoperta dei modi di vita e delle tradizioni – spiega il Sindaco Annalisa Ghella –. Chiaramente ci fa piacere notare la voglia di partecipare a questa iniziativa perché è espressione di coesione territoriale e segno di continuità per il futuro di Neive Medievale”.

“Ringrazio il Borgo Moretta di Alba e la Banca d’Alba per il sostegno e, in particolare, tutti i volontari che parteciperanno al corteo e renderanno possibile la buona riuscita dell’evento”, conclude il Sindaco Ghella.

Neive vi aspetta questo weekend per riportarvi indietro nel tempo, all’epoca in cui gli Astigiani, in ritirata verso Asti dopo l’ennesima battaglia contro i nemici albesi, decisero di incendiare il Castello.

Inaugurazione venerdì 16 giugno ore 19.00. Sabato 17 giugno attività dalle 10.00 alle 24.00 e domenica 18 giugno dalle 10.00 alle 20.00. Il programma dettagliato degli appuntamenti e ogni aggiornamento è consultabile alla pagina Facebook Neive Medievale.