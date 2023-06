Forza Italia, tante le incognite sul dopo Berlusconi

Adesso che tutto è compiuto, la politica si interroga su ciò che succederà di Forza Italia.

La morte di Silvio Berlusconi, fondatore e padre-padrone del partito, apre un’infinità di interrogativi sul futuro di una forza politica che resta nelle mani della famiglia e, come tale, soggetta a successione ereditaria.

Martedì è stato approvato il bilancio consuntivo 2022 del partito, dal quale risulta che avanza un milione di euro, ma Berlusconi (e adesso i suoi eredi) era creditore nei confronti di Forza Italia di 90 milioni di euro.

In soldoni significa che chi eventualmente vorrà aggiudicarsi il partito-azienda dovrà versare la cifra ai familiari del Cavaliere.

Nei giorni scorsi è toccato a Marta Fascina, ultima compagna del Cavaliere, avallare le nomine di coordinatori regionali e provinciali, ma appare poco probabile che possa essere lei a gestire una passaggio così complicato.

Oggi, a Roma, è stata convocata dal coordinatore nazionale e ministro degli esteri Antonio Taiani una riunione alla quale partecipa anche il presidente della Regione Alberto Cirio.

È verosimile che la transizione si protragga per qualche tempo e che, nel frattempo, intervengano altri fattori, anche se appare esclusa – almeno a tempi brevi – un’Opa da parte di Giorgia Meloni.

Per limitare lo sguardo alla provincia di Cuneo, Forza Italia – non da oggi - non gode più di buona salute.

Della parabola calante dei consensi alle elezioni nazionali, europee e regionali abbiamo già scritto in un precedente servizio.

Focalizziamo questa volta l’attenzione sulla presenza negli enti locali.

In Consiglio provinciale la presenza è limitata a due rappresentanti: Massimo Antoniotti e Graziella Viale.

Le ultime consultazioni comunali svoltesi a Cuneo, Mondovì e Savigliano hanno suonato un campanello d’allarme.

Nel capoluogo di provincia, alle ultime amministrative, Forza Italia (insieme all’Udc) ha raccolto appena 326 voti (1,5%); a Savigliano 214 (2,5%); a Mondovì – un tempo baluardo azzurro - 298 consensi (3,4%).

Per quanto riguarda le “sette sorelle” , in tre città, Bra, Mondovì e Savigliano Forza Italia non ha più propri rappresentanti in Consiglio comunale.

La presenza più significativa resta ad Alba dove conta sul sindaco Carlo Bo, su di un assessore, Elisa Boschiazzo, e su due consiglieri, Mario Sandri (capogruppo) e Stefania Balocco.

A Cuneo – dove l’ultimo rappresentante forzista era stato Massimo Garnero ora capogruppo di Fratelli – FI ha arruolato Franco Civallero, candidato sindaco civico del centrodestra.

A Fossano, in una maggioranza consiliare a trazione leghista, annovera il vicesindaco, Giacomo Pellegrino, ma nei giorni scorsi ha dovuto registrare la defezione della capogruppo, Tiziana Airaldi, passata a Fratelli d’Italia.

A Saluzzo a tenere viva la bandiera azzurra a Palazzo di Città è rimasto l’architetto Fulvio Bachiorrini.

Va detto, a onor del vero, che la prorompente personalità del presidente della Regione Alberto Cirio e l’attivismo del suo fedele braccio destro, Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale, hanno cercato di mettere dei rattoppi qua è là fidelizzando amministrazioni locali pur di connotazione formalmente civica.

Ora si apre un’altra pagina, da Roma a Cuneo, tutta da scrivere.

Uno degli autori sarà indubbiamente Cirio, sia per ragioni di ruolo istituzionale che anagrafiche, anche se, probabilmente, nemmeno lui ha ancora idea di come abbozzare il brogliaccio.

Alcuni osservano che potrebbe rompere gli indugi a passare armi e bagagli a Fratelli d’Italia, ma è un’ipotesi poco convincente, almeno nell’immediato.

Ciò che è verosimile, alla luce delle novità intercorse in questi ultimi giorni, è che il governatore accentui il suo attivismo coinvolgendo nella “sua” partita Azione di Enrico Costa in vista di una sempre più probabile ricandidatura in Regione.