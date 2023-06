"La Fausto Coppi Officine Mattio": talk con Matterhorn Cervino Speed Opening 2023

La Fausto Coppi Officine Mattio, granfondo internazionale che partirà da Cuneo il 25 giugno, ha preparato per il weekend dell’evento un fitto programma di iniziative e di attività per coinvolgere i tanti appassionati che giungeranno nel capoluogo della Granda in occasione dell’evento.

Sabato 24 giugno alle ore 20:00, sul palco de La Fausto Coppi Officine Mattio, al villaggio in piazza Galimberti, è in programma un incontro aperto a tutti, moderato dal direttore delle operazioni Ruben Montagnoli, durante il quale sarà raccontato il dietro le quinte del Matterhorn Cervino Speed Opening 2023, dal lato italiano.

Matterhorn Cervino Speed Opening è un progetto unico nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. Mai, finora, una gara è partita in una nazione per arrivare - dopo qualche minuto e chilometro - in un’altra. Lo Speed Opening, infatti, unisce le forze di Svizzera (partenza) e Italia (gran parte della pista e dell’arrivo), tra Zermatt e Breuil-Cervinia.

L’11 e il 12 novembre (settore maschile) e il 18 e 19 novembre (settore femminile) si svolgeranno le prime gare transfrontaliere. Quattro giorni che si preannunciano spettacolari. Dietro le quinte di questo evento c’è un lavoro immenso, reso ancora più difficile dalle condizioni in cui si opera: ghiacciaio, altitudine, trasporto dei materiali in quota e così via.

Di questo e di molto altro si parlerà nel talk de La Fausto Coppi Officine Mattio, alla presenza del vice-presidente MCSO Marco Mosso e degli atleti della Nazionale italiana di sci, tra cui Marta Bassino. Confermata, dalle 16:00, la presenza della campionessa di Borgo San Dalmazzo Marta Bassino insieme alla valtellinese Elena Curtoni. Le due sciatrici azzurre saranno a disposizione per fotografie e autografi presso l’area espositiva del 2° Reggimento alpini di stanza a Cuneo, presente al villaggio de La Fausto Coppi Officine Mattio.

La serata proseguirà sempre sul palco de La Fausto Coppi Officine Mattio con il talk “C’era una volta lo sport”, coordinato dal giornalista sportivo di Sky Sport Francesco Pierantozzi, con inizio alle 21:00. Quattro grandi campioni dello sport, Paolo Bettini, Franco Arese, Elisa Rigaudo, Rita Grande, racconteranno storie e aneddoti della loro carriera sportiva. Il talk è stato realizzato in collaborazione con Karhu, che è partner de La Fausto Coppi Officine Mattio.

Così Enrico Arese, amministratore delegato di Sport Leader, che fa capo a Karhu: “Abbiamo il piacere di essere sponsor dell’evento ciclistico di casa a Cuneo che, mai come quest’anno, sta guardando ad altre discipline sportive. Il nostro brand Karhu è protagonista del mondo dello sport a livello internazionale con prodotti di alta gamma del settore running. Riteniamo che l’utente nostro target, in un’ottica di multidisciplinarietà, sia vicino al mondo del ciclismo e possa essere runner e ciclista. Per questo motivo, con energia e passione, abbiamo voluto sviluppare insieme agli organizzatori della granfondo questa iniziativa e siamo felici di prendere parte all’evento.”

Infine, il cantautore Alberto Bianco, autore, tra gli altri, dell’ultimo brano della cantante Giorgia presentato a Sanremo, sarà protagonista di un intrattenimento musicale. Domenica 25 giugno con partenza da piazza Galimberti alle ore 9:45 c’è anche la tradizionale Mangia & Pedala, biciclettata dedicata a chi non corre la granfondo internazionale.

Una gita fuori porta in bicicletta per rilassarsi, stare in compagnia, scoprire la campagna e le vie secondarie del Cuneese, conoscere gioielli di arte, architettura e testimonianze di storia che sono il Dna del nostro territorio. L'evento è organizzato in collaborazione con Coldiretti Campagna Amica e FIAB Cuneo Bicingiro.

Il percorso di 45 chilometri prevede prima tappa presso l'azienda agricola Il Farro a Peveragno; quindi, si proseguirà per Borgo San Dalmazzo dove si potrà visitare il museo Memo4345 nell’ex chiesa di Sant'Anna vicino alla stazione ferroviaria: un percorso multimediale storico-didattico che dà voce al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo. Si raggiungerà poi Boves per una sosta alla cascina Il sogno di Boves dove come già a Peveragno si avrà l'occasione di degustare prodotti tipici e a km0. Il costo di iscrizione è di 12 euro.

Davide Lauro ed Emma Mana, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’ASD Fausto Coppi on the road, organizzatori della granfondo: “Quest’anno La Fausto Coppi Officine Mattio dà spazio allo sport in tantissime forme. Non solo ciclismo, quindi. Per questo ci fa estremamente piacere che gli organizzatori della Matterhorn Cervinia Speed Opening abbiano scelto la nostra granfondo quale palcoscenico per presentare questa prova unica. Ringraziamo anche il nostro partner Karhu con cui abbiamo organizzato il secondo talk insieme a Sky Sport. Ci aspettiamo una grande adesione: i due eventi saranno di sicuro interesse per chiunque sia appassionato di sport”.

