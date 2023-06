Sicurezza ponti: lavori per oltre 200mila euro, da Perletto ad Alba

Per intervenire su tutte queste infrastrutture l’Ufficio Tecnico provinciale ha predisposto uno studio di fattibilità tecnica ed economica, di recente approvazione, che comporta una spesa complessiva di 211.648 euro, di cui 165.531 per lavori a base d’asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza) e 46.117 per somme a disposizione dell’amministrazione, coperta con fondi ministeriali stanziati nell’ambito del cosiddetto “Decreto Ponti”, il 225 del 7 maggio 2021.

Gli interventi di sistemazione dei giunti di dilatazione prevedono le seguenti lavorazioni: la rimozione degli elementi corpi-giunto esistenti, il taglio della pavimentazione stradale e la demolizione del betoncino di allettamento, il ripristino della soletta in corrispondenza del giunto, il fissaggio della scossalina di raccolta acque, la posa degli elementi coprigiunto e infine la realizzazione del massetto di allettamento e riempimento fra elemento coprigiunto e pavimentazione stradale, con relative finiture.

