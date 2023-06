Volley maschile A3. Savigliano, Damiano Calcagno ancora biancoblu: "Lavorerò per aiutare i compagni e farmi trovare pronto"

Ancora insieme, come da 22 anni ormai. Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che anche nella stagione sportiva 2023/24 Damiano Calcagno farà parte del roster impegnato nella Serie A3 Credem Banca.

Classe 1996, Damiano è il più longevo in maglia biancoblu tra tutti i giocatori a disposizione di coach Simeon. Saviglianese doc, entrò in palestra, infatti, a soli cinque anni, senza uscirne più e vestendo sempre la maglia della squadra della sua città, con cui ha ottenuto risultati importanti, nel corso di oltre due decenni. Tra questi, spiccano un secondo posto regionale Under 14 e la conquista della promozione in Serie C, avvenuta nel 2018 dopo cinque anni di militanza in D.

Dopo un lustro vissuto nella seconda squadra del club, di cui era diventato anche capitano, dal 2022 è invece parte integrante del gruppo di A3, con cui nell’ultima annata, vissuta nel ruolo di opposto, ha messo a referto anche i suoi primi cinque punti nella terza serie nazionale, tra i quali spiccano i due ace nell’ultima giornata di regular season.

“Sono nato e cresciuto in questa società e quando mi è stato chiesto di rimanere anche per la prossima stagione non ho avuto alcun dubbio. – spiega Calcagno - Quest'anno sappiamo che sarà difficile, perché saremo chiamati a confermarci dopo una grande stagione. Ci saranno nuovi arrivi e dovremo essere bravi a creare un bel gruppo, che è stata la chiave della passata stagione. Personalmente la scorsa stagione non è stata semplice per il salto di categoria ma in questa stagione ho l'occasione di tornare nel mio ruolo di banda e quindi di potermi esprimere al meglio. Lavorerò per aiutare i miei compagni durante la settimana e per farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa. L'obbiettivo personale è sicuramente quello di migliorare ancora”.



Tutto il Volley Savigliano augura a Damiano di continuare a togliersi grandi soddisfazioni con quella maglia ormai cucita sulla pelle. Forza Savian!