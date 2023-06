Savigliano: "Basta fare una passeggiata in periferia per rendersi conto del degrado"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Egregio direttore,

alla nuova amministrazione saviglianese, se non credito, si doveva dare almeno il tempo per sistemarsi sulle poltrone e capire da che parte girarsi. Ora, capisco che l'esecutivo non abbia molta esperienza, però basta farsi una passeggiata in periferia per rendersi conto del degrado diffuso.

L'area tra via Dalla Chiesa, via Ascanio Sobrero, le vie adiacenti e il frequentato parco della Concordia evidenziano incuria, sporcizia, scarsa manutenzione. Asfalti delle strade e dei marciapiedi sgretolati, con buche e cavillature, panchine rotte e prive di manutenzione da tempo, erbacce infestanti ovunque, rami spezzati, immondizia e residui di fango stratificato da ere geologiche sotto i cordoli, dossi e parcheggi ormai quasi privi di vernice e linee di definizione, addirittura un palo segnaletico pericolosamente inclinato e senza plinto, l'unica fontanella del parco non ancorata e, spesso, non funzionante.

Residenti, bambini, anziani frequentano la zona, un po' meno il sindaco a cui consiglio di abbandonare per una volta la fotografica fascia tricolore e di farsi una passeggiata anche nella nostra periferia, magari con qualcuno che di asfalti e manutenzione urbana ci capisce.







Fulvio D'Alessandro, Savigliano