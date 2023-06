A Santo Stefano Roero finanziato il progetto "Metamorfosi" del Bando Distruzione CRC 2023

Sono otto i progetti finanziati dalla Fondazione CRC nella quinta edizione della Misura 2 del Bando Distruzione 2023.

Uno di questi si chiama “Metamorfosi” ed è stato pensato per dare un nuovo volto al muro di sostegno che si trova nel centro di Santo Stefano Roero, poco prima di Poste e Municipio, lungo via Capoluogo - SP 110.

Soddisfatti i curatori del progetto, Federico Tubiello e Valentina Coraglia, che hanno avuto la collaborazione della Pro Loco, di tutte le associazioni del paese e hanno promosso la raccolta online delle preferenze, pervenute alla fondazione sulla piattaforma web www.bandodistruzione.it .

Soddisfatta anche la sindaca, Giuseppina Facco: “Sono felice che il progetto sia stato finanziato e grata alla Fondazione Crc per averci dato fiducia in un momento particolare, visto che stiamo uscendo da un periodo difficile. Sono contenta anche perché il progetto è stato pensato da un gruppo di giovani e coinvolgerà la nostra scuola e tutti i cittadini e rappresenterà un simbolo di rinascita per tutto il paese. Ringrazio di cuore il gruppo che ha lavorato per la partecipazione al bando, la Pro Loco e tutta l’amministrazione comunale. E in anticipo l’artista Fiammetta Ghiazza che realizzerà i murales”.

La delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC guidata da Ezio Raviola ha stanziato 275 mila euro suddivisi in 7 contributi alla Misura 1 (180mila euro) e 8 contributi alla Misura 2 (95mila euro), nella quale rientra il finanziamento da 13mila euro per Santo Stefano Roero.

Dal 2017 il Bando Distruzione ha sostenuto 55 progetti per abbattere o mitigare le brutture del territorio, per complessivi 1725 milioni finanziati.

Le votazioni online hanno superato la quota record di 15.000 e premiato soprattutto i piccoli comuni. Ben 7 progetti hanno superato le 1000 preferenze e sono stati sostenuti anche da cittadini esterni alle municipalità in oggetto, con un grande coinvolgimento delle comunità limitrofe.

Entro il 2024 i murales di Santo Stefano Roero abbelliranno il concentrico di uno dei comuni più caratteristici del Roero.