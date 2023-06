Ceva: si presenta "L'Amaro in bocca", quarto romanzo della scrittrice Paola Gula

Esce il 23 giugno "L’Amaro in Bocca", il quarto romanzo di Paola Gula edito da Golem Edizioni di Torino che racconta le vicende di Greta Mattioli, vicedirettore della rivista “Armonie di Gusto” che ha sede a Torino.

Una vita complicata all’insegna della delusione perché il lavoro che anni prima aveva scelto con tanto entusiasmo è radicalmente cambiato, come è cambiata la sua vita. Greta si sente in gabbia senza via d’uscita, per questo è amareggiata e senza gioia. L’unica nota positiva è il rapporto con suo figlio Giovanni. Con il dipanarsi della trama Greta troverà il modo di tornare a essere se stessa, la stessa persona piena di entusiasmo che era stata un tempo. Una storia di rivincita e trasformazione in cui non mancano momenti di tensione e colpi di scena.

Greta lavora a Torino, ma la sua vita si svolge a Ceva, dove è ambientata la maggior parte della storia.

“Mi piace tantissimo raccontare i tesori nascosti della nostra provincia e dopo Cuneo, la Valle Grana, Elva e Garessio dei romanzi precedenti ho deciso che sarebbe stata ora di dedicarmi alla mia Ceva a cui, tra l’altro, L’Amaro in Bocca è dedicato”, racconta l'autrice del libro.

Greta abita in una casa sotto i portici e Il centro storico, il duomo, il forte sono gli scenari di molte parti della storia. Luoghi e personaggi perché tra le pagine del romanzo spuntano anche diversi personaggi reali.

“I paesi sono fatti di luoghi - continua Paola Gula -, ma soprattutto di persone e non potevo fermarmi alle costruzioni storiche di un territorio tutto da scoprire, nel racconto dovevano esserci personaggi reali vicino a quelli di finzione”.

Questo è il motivo per cui la prima presentazione avrà luogo proprio a Ceva, venerdì 23 giugno alle 18.30 nel suggestivo Agriteatro allestito per la stagione estiva in località Campanone dalla Compagnia del Teatro Marenco che curerà le letture durante l’evento. A presentare L’Amaro in Bocca, insieme a Paola Gula ci saranno Simone Azzoaglio e Paola Scola.

Le presentazioni proseguiranno il 27 giugno alle 18,30 a Mondovì sulla Terrazza sull’Ellero presso I Capelli Free Style con Massimo Martinelli e Domenico Dompè con le letture di Ada Prucca, a Cuneo presso Open Baladin alle 18.30 con Fedrico Borgna e le letture di Claudia Ferrari.