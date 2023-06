Esce il 7 luglio il cortometraggio "Cuore segreto" tratto dal romanzo di Luca Vargiu e diretto da Alessio Bertoli

Una creazione cinematografica che racchiude astigiano e cuneese e fa riflettere su temi importanti.

Esce il 7 luglio il cortometraggio "Cuore segreto", diretto dal poliedrico attore astigiano Alessio Bertoli.

Il progetto nasce grazie all'impegno di Aido (Associazione italiana donatori organi) Piemonte e delle Sezioni Provinciali di Asti, Cuneo e Torino, finanziato dai fondi dell'8permille della Chiesa Valdese.

La trama di questo corto, adattato dal libro di Luca Vargiu, conduce nel mondo di Artu e Roberto, due ragazzi con vite a ritmo diverso. Un incontro atteso e inaspettato darà una svolta alla loro storia, ma sarà tenuto segreto da uno e non desiderato dall'altro. In questa narrazione avvincente si intrecciano temi profondi come vita e morte, amore e amicizia, dolore e gioia, lacrime e sorrisi, frastuono e silenzio.

La peculiarità di questo progetto è che è stato girato interamente in Piemonte, tra il Cto di Torino, Asti e la panchina dello 'Sbaranzo' di Clavesana. Nel cast troviamo talenti come Federico Gariglio, Carlo Amleto Giammusso, Fabrizio Rizzolo e Isabella Tabarini, affiancati da alcuni allievi della scuola astigiana Teatralmente.

Anche le musiche originali parleranno astigiano perché saranno curate da Elena Maro, compositrice astigiana che attualmente risiede e lavora a Los Angeles.

L'anteprima del cortometraggio avrà luogo al Cinema Ambrosio di Torino il 7 luglio , seguita da un talk dove i protagonisti condivideranno i retroscena e risponderanno alle domande del pubblico.

Inoltre, i volontari di Aido Piemonte saranno presenti per spiegare l'importanza del cortometraggio nella promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.

Tutte le iniziative legate a questo corto, si possono seguire sulla pagina Facebook "Cuore Segreto - The Short Film" ,per informazioni aggiornate sulla distribuzione del film e sulle attività correlate.

Scrive il regista Bertoli: "Lavorare insieme significa vincere insieme. Grazie di cuore a tutti coloro che, con grande professionalità, hanno lavorato e contribuito affinché si potesse giungere a questo primo traguardo".