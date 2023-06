"Grazie al personale dell'ospedale Santa Croce di Cuneo per la grande professionalità"

Gentile direttore,

vorrei esprimere i miei ringraziamenti all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Sono un giovane di 32 anni, una settimana fa sono stato costretto a rivolgermi al pronto soccorso per forti dolori dovuti a calcoli renali.

Per mia sfortuna mi hanno dovuto ricoverare per una settimana, nonostante la disavventura, ci tenevo a ringraziare tutto il personale che mi ha assistito: i dottori, in particolare il dottor Oppezzi e il dottor Morra e gli infermieri che hanno fatto di tutto per farmi stare bene e per farmi tornare al più presto a casa.

Ringrazio anche le operatrici socio sanitarie che per il grande lavoro che fanno ogni giorno, purtroppo non ricordo tutti i nomi, ma a tutti voi giunga il mio più sincero e profondo grazie.