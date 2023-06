Il progetto biodigestore procede: il contributo Pnrr da 12,8 milioni passa dal Cec all'Acsr

Il contributo da 12,8 milioni del Pnrr per realizzare il biodigestore nell'impianto San Nicolao a Borgo San Dalmazzo passerà dal Cec all'Acsr. È quanto deciso dall'assemblea dei sindaci Acsr di questa sera, venerdì 16 giugno.

Trentaquattro i Comuni rappresentati che si sono così espressi: 18 favorevoli con un peso ponderato del 74% e 16 astenuti valevoli il 26%.

Tra i favorevoli Cuneo, Boves e Argentera. Tra gli astenuti Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Centallo, Cervasca, Entracque, Beinette.

Resta critica la posizione della sindaca di Borgo Roberta Robbione che, con la sua Giunta ha deciso di ricorrere al Tar Piemonte (ricorso non sospensivo) per chiedere l’annullamento della delibera del 17 febbraio scorso con cui l'assemblea Acsr-Cec votò sì per l'accettazione del contributo PNRR da 12,8 milioni di euro: “Continuano a mancare le risposte sulla certezza del conferimento. Stiamo costruendo una casa, ma partendo dal tetto e non dalle fondamenta. Il mio voto è di astensione per coerenza con quanto esposto e perché questo documento non risponde in modo sufficiente alle tante incertezze che continuano a esserci. Parla di bacino Acsr, ma è un impianto che nasce per tutta la provincia. Chi è il Sindaco che accetta di portare l'organico a Borgo facendo spendere di più i suoi cittadini?”