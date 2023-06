Domenico Pavan è il nuovo presidente dell'associazione Cuochi Provincia Granda

La splendida cornice del Golf Club di Cherasco recentemente ha ospitato la Cena dell’Associazione Cuochi Provincia Granda, durante la quale è stato presentato il nuovo consiglio direttivo ed il Presidente Domenico Pavan, che ha illustrato il programma di mandato.

“Durante la mia presidenza – interviene Domenico Pavan – intendo perseguire alcuni obiettivi precisi; ritengo che il socio debba essere messo al primo posto, è necessario potenziare i rapporti con il DSE, il Dipartimento Solidarietà Emergenza, valorizzare i prodotti tipici, percorrere la strada della formazione di studenti e giovani”.

“Mi piacerebbe anche – precisa Pavan – attuare una maggiore partecipazione sul Territorio, organizzando eventi sul Turismo, corsi di specializzazione ed aggiornamento e concorsi; sono sicuro che questo lavoro potrà essere realizzato grazie al nuovo team composto da tanti giovani, consolidando la collaborazione con Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo e le nove Ascom territoriali."

Alla serata erano presenti Umberto Ferrondi, Assessore al Commercio ed Enogastronomia della Città di Cherasco, Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo, Luigi Barbero, presidente di Turismo Alpmed e direttore di Ascom Bra, Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, Andrea Bertolino presidente del DSE Regione Piemonte e Valle d'Aosta, Ugo Arnulfo sindaco di Dogliani.

La cena è stata anche l’occasione per l’Associazione Cuochi Provincia Granda di effettuare un'asta benefica riguardante l’emergenza in Emilia-Romagna, il cui ricavato verrà inviato in quella terra martoriata per il tramite del DSE che ha dei volontari sul posto.

“Ringrazio – conclude Domenico Pavan – l’amico e collega Loris Macario, già presidente dell’Associazione Cuochi Provincia Granda, per il prezioso intervento nel quale ha illustrato ai presenti il significato di DSE ed il progetto in corso con la sezione di Cuneo dell’Unione Italiana Cechi ed Ipovedenti."

Oltre al Presidente Domenico Pavan, il nuovo consiglio direttivo è composto dai Vice Presidenti Erik Macario e Stefano Bongiovanni, dal Segretario Umberto Ferrondi, dal Tesoriere Santino Ponzo e dai Consiglieri Andrea Serale, Andrea Beccaria, Roberto Ternavasio, Silvana Musej, Silvio Pellegrino e Marc Lanteri.