Racconigi: il Comune pianterà 403 alberi per i nuovi nati

Il Comune di Racconigi, il prossimo inverno, procederà alla piantumazione di 403 nuovi alberi, uno per ogni nuovo nato e per ciascun minore adottato dal 01 gennaio 2017, anno di insediamento dell’Amministrazione Oderda, al 31 dicembre 2022.



Il progetto è in linea con la legge 14 gennaio 2013, n. 10, che stabilisce che i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti mettano a dimora un albero nel territorio comunale per ogni neonato residente e per ciascun minore adottato. Pur avendo Racconigi una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, l’Amministrazione ha riconosciuto l’alto valore del progetto e ha deciso dunque di aderirvi.



“Purtroppo fa più rumore un albero che cade, piuttosto che una foresta che cresce, ma sono convinto che questa scelta lascerà un segno tangibile alle future generazioni –commenta il sindaco di Racconigi Valerio Oderda - . Il nostro Comune ha un popolazione di circa 10 mila abitanti, quindi non avevamo obblighi a riguardo, ma considerato che la nostra Amministrazione Comunale ha tra gli obiettivi principali e costantemente perseguiti quello della riqualificazione urbana e ambientale, al fine di tutelare e promuovere il verde cittadino e valorizzare il decoro urbano, abbiamo ritenuto di farci promotori attivi della realizzazione di questa iniziativa, che vedrà il coinvolgimento, oltre che del Comune, delle scuole, dei Carabinieri Forestali e della Protezione Civile”.



Prosegue il Consigliere delegato al verde pubblico Domenico Annibale: “Abbiamo presentato alla Regione Piemonte la domanda di assegnazione per avere 403 alberi, confrontandoci con i Carabinieri Forestali di Saluzzo per la scelte delle specie più idonee al nostro territorio, tra cui il gelso, carpino, tiglio, quercia, frassino, ma anche ciliegi e meli selvatici, prugnolo e fusaggine, più adatti all’avifauna locale: pensare che questi alberi, piantati come segno indelebile per festeggiare la nascita di una nuova vita, possano fungere da rifugio per altri esseri viventi e i loro frutti, come quelli dei meli selvatici, dei gelsi e dei ciliegi, fonte di sostentamento per i numerosi animali che popolano le nostre campagne, ci rende orgogliosi del lavoro e della scelta fatta”.