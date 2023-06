Riuscita serata a Borgo San Dalmazzo sugli strumenti innovativi di pagamento e di incasso elettronico

Ieri sera il Comitato Incontrarsi di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con Monviso in movimento ha organizzato la serata al titolo 'Per una dimensione collaborativa dei rapporti economici' per rispondere ai tanti interrogativi sugli strumenti innovativi di pagamento e di incasso elettronico per le realtà commerciali e produttive, cittadini e istituzioni.

Davide Sacchetto, relatore della serata e editorialista su temi economici, ha intrattenuto in modo piacevole e coinvolgente i partecipanti “illustrando le necessità di intessere nuove relazioni economiche tra i commercianti e il tessuto sociale che non devono essere in contrapposizione, ma possono aiutarsi a vivere meglio. La conoscenza di questi temi può essere utile per avviare un interessante e virtuoso percorso”.





Alberto Basso referente del comitato Incontrarsi e organizzatore dell’incontro “Abbiamo riflettuto sui diversi metodi di pagamento elettronico fornendo suggerimenti utili per un loro uso consapevole ed efficace”.