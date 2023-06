A Novello si naviga ultraveloce con la Fibra di Isiline

Da oggi c’è Novello tra i comuni serviti dalla fibra ottica di Isiline: anche nelle Langhe, quindi, è possibile raggiungere velocità elevate di navigazione grazie ai nuovi servizi di connettività disponibili.

Con l’accesso alla Banda Ultra Larga, per attività commerciali, aziende e privati è quindi possibile raggiungere velocità di navigazione fino ad 1 Gbps con la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home): un servizio ormai indispensabile e disponibile in ben 652 unità immobiliari sul territorio comunale. Con Isiline è possibile accedere a questa nuova tecnologia di connettività: dei tecnici specializzati, infatti, si occuperanno di collegare l’infrastruttura presente in strada, realizzata da Open Fiber, con le singole unità immobiliari portando la fibra ottica fin dentro gli immobili per l’installazione e attivazione del servizio.

Rapidità e affidabilità sono alcune caratteristiche principali delle connessioni in fibra ottica che danno così accesso a servizi fondamentali come l’uso dell’home banking, lo streaming di contenuti su più dispositivi collegati contemporaneamente, lo smart-working e tante altre attività che ormai quotidianamente vengono svolte online e che necessitano di una connessione ad Internet performante.

Richiedere l’attivazione del nuovo servizio di connettività, ad oggi il migliore disponibile sul mercato, risulta molto semplice in quanto Isiline mette a disposizione diversi canali: è possibile farlo telefonando al 0175/292929 oppure recandosi in uno dei punti vendita di Fossano, Saluzzo, Cuneo o Carmagnola. In alternativa è sempre disponibile l’e-commerce online su cui è possibile personalizzare la propria offerta dopo aver verificato la copertura: collegandosi a shop.isiline.it è possibile completare la procedura con alcuni brevi e semplici passi.