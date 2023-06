Quando parliamo di vitiligine, praticamente stiamo parlando di una malattia dermatologica che addirittura coinvolge, secondo alcune statistiche, più di 100 milioni di persone nel mondo, in maggioranza donne ed è per questo che è un tema molto dibattuto tra i vari esperti e quindi tra i vari dermatologi che sono come tutti sappiamo i medici specializzati per quanto riguarda la cura della pelle.

Una prima cosa che ci direbbero questi esperti nel settore è che comunque una cosa positiva che ha questo tipo di patologia se così si può dire che comunque è facilmente riconoscibile perché ci sono delle macchie bianche sulla superficie cutanea.

E un'altra cosa interessante è che nel 50% dei casi la stessa si sviluppa prima di vent'anni e per i giovani che ne soffrono già dall'infanzia la superficie corporea che viene colpita da questa malattia è anche meno del 10%.

E questa è una cosa importante da dire perché un dermatologo ci spiegherebbe che proprio il momento quando la stessa non è si è ancora espansa in tutto il corpo o comunque in ampie zone è un momento opportuno per intervenire e per evitare che peggiori.

Teniamo Inoltre presente che i segni in genere possiamo riscontrare su i piedi o il viso i gomiti le ginocchia e il dorso delle mani, ed esistono due varianti di vitiligine, e cioè quella bilaterale e simmetrica.

Nelle nostre latitudini e comunque nei nostri climi questo tipo di patologia si scopre più facilmente quando ci si espone al sole perché c'è un contrasto più evidente tra la pelle sana e le chiazze bianche nella superficie cutanea.

Sono varie le cause che possono portare a un problema di vitiligine

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono davvero tante le cause che possono portare ad un problema di vitiligine e in genere parliamo di predisposizione genetica perché ci sono famiglie intere che hanno questo disturbo.

Anche se nel 30% dei casi si segnala la presenza di altre malattie autoimmuni e la vitiligine la si mette in quella classifica e parliamo di diabete mellito, come di alopecia areata, come di malattie della tiroide o anemia perniciosa o malattia di Addison per fare degli esempi.

Ed ecco perché poi il medico quello che ci suggerisce intanto di fare altre indagini per scongiurare il pericolo che ci siano altre patologie che magari possono essere più gravi.

Per quanto riguarda i trattamenti ci sono trattamenti abbastanza efficaci anche se non garantiscono la guarigione completa della malattia ma di sicuro portano miglioramenti significativi in base anche all'estensione della stessa, in base all'età del paziente e della paziente in questione.

Ove le lesioni fossero limitate si può pensare a delle terapie che prevedono l'utilizzo di cortisone o farmaci biologici e derivati della vitamina D.

Mentre quando parliamo di una vitiligine abbastanza più estesa viene utilizzata dai 12 anni in su la microfototerapia che è una sorgente di luce a base di raggi ultravioletti UVB che colpisce quelle zone dove ce la vitiligine con degli ottimi risultati.