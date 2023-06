Al Castello di Govone s'inaugura la mostra “The forms of lightness”

Govone Art presenta una grande Esposizione Internazionale di Arte Contemporanea dal titolo “The forms of lightness” ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Fly Art di Torino.

La rassegna che si inaugura domani, sabato 17 giugno alle ore 18, e che sarà aperta fino a domenica 10 settembre è sostenuta dal Comune di Govone, da Govone Residenza Sabauda, da Govone Arte, dal Centro Culturale Govone e il Castello e patrocinata dal Museo della Permanente di Milano (presente con alcuni suoi artisti), dal Museo Mug 2 di Massa, dal Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi, dal Comitato Artistico Documentario Gierut di Pietrasanta(Lu), dal Movimento Culturale Brancati di Scicli (Rg), da Axtra Digital Art di Torino e dal Gruppo Artistico Internazionale “The Artist’s Pool” con sede a Londra, rappresentato da 4 sue artiste.

In conformità alla filosofia sperimentale che anima il percorso degli eventi artistici del Castello Reale di Govone, l’esposizione è stata espressamente immaginata e concepita per creare un percorso di rilettura degli ambienti storici del castello “abitati” per l’occasione da opere, di chiara matrice contemporanea che intrecciano un virtuoso dialogo con il ricco apparato decorativo delle sontuose sale .

La mostra si sviluppa in due aree ben definite, ovvero, al Piano Nobile, nell’area di visita del Castello e nei locali al Piano Terra ben attrezzati per le esposizioni di Arte Contemporanea. Pur contraddistinta da un’unicità tematica, The forms of lightness si svolge in modo indipendente nelle due aree espositive secondo schemi narrativi e concettuali di diversa matrice e con due specifiche curatele.

Al Piano Nobile il progetto a cura di Roberto Borra, si sviluppa come un flusso di leggerezza che si espande lungo le sale attraverso un significativo corpus di opere di 8 artisti che propongono progetti di ispirazione concettuale, frutto in parte di lavori concepiti in site specific , in parte di opere realizzate in precedenza.

L’artista e calligrafa cinese Chen Li sviluppa la sua raffinata poetica sulle forme della leggerezza attraverso il connubio tra pittura informale e calligrafia, imprimendo il gesto e la parola su tessuti e carte di grandi dimensioni ma proponendo anche le “michette” su rete metallica, simbolo di sopravvivenza, collocate nella Camera di Udienza delle Principesse.

Il giovane incisore Marco Poma formatosi all’Accademia Albertina di Torino e docente presso la prestigiosa Scuola della Fondazione il Bisonte di Firenze propone una serie di bellissime acqueforti, grafemi su carta che scandiscono il ritmo di un discorso che come lui stesso afferma, non produce suono ma conduce l’osservatore in un tempo sospeso, emblema estremo di una leggerezza che sgorga dalle profondità del buio ancestrale.

E nello spazio atemporale si collocano anche le raffinate e colte visioni di Karina Lukasik , artista e fotografa polacca laureata in Scienze della Comunicazione alla Akademia Swietokrzyska di Kielce.

L’artista bolognese Abra , laureatasi con lode come Maestra di Scultura all’Accademia di Belle Arti di Bologna presenta in mostra cangianti installazioni sospese, forgiate nell’acciaio, alcune create appositamente per la mostra dopo un sopralluogo contemplativo, propedeutico alla creazione di un organico dialogo con le atmosfere del Castello.

Alexander Fazari giovane artista egiziano approda nella Camera di udienza della Regina con un corpus di significative opere pittoriche su tela e su materiali vari che traggono parziale ispirazione dalle forme estetiche e concettuali del leggerismo di Yayoi Kusama declinate nel segno della calligrafia araba.

Giovanni Pinosio, artista veneto classe 1991 diplomatosi in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Venezia dà voce alla sua Arte utilizzando il filo di ferro nel quale disegna nello spazio tridimensionale le figure che nascono dalla sua vena creativa.

Il pittore pinerolese Matteo Roetto svolge una ricerca che ha strette connessioni con Yves Klein, artista della contemplazione e ricercatore del concetto di vuoto.

Al Piano Terra l’esposizione curata da Alessandro Merlo, prevede la partecipazione di una trentina di artisti con una quarantina di opere in gran parte murali che presentano un poliedrico affresco espressivo legato al concetto di leggerezza che dà il titolo alla rassegna così come concepito da Italo Calvino nelle “Lezioni americane“

L’accesso alla mostra è compreso nel biglietto di ingresso al castello nei consueti orari di apertura: venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.