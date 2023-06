Anima Festival, continuano le prevendite per gli attesissimi concerti dell'edizione 2023

Stanno andando verso il sold out già con settimane di anticipo i concerti in programma all’Anima Festival. C’è voglia di grande musica, quella che da otto anni accompagna le estati cuneesi dal bellissimo Anfiteatro dell’Anima, sulla collina di Cervere.

Una programmazione ricca quella che prenderà il via il prossimo 27 giugno con i Modà, pronti a far cantare ed emozionare il pubblico con pezzoiche abbracciano 20 anni di carriera e di grandi successi.



Il 6 luglio l'Anfiteatro dell'Anima tornerà ad accogliere la straordinaria Fiorella Mannoia, in uno spettacolo che la vedrà accompagnata al piano da Danilo Rea; quella di Cervere sarà una delle tappe del tour "Luce". Un live unico che farà incontrare il repertorio e i successi di Fiorella con l'improvvisazione jazz di Danilo Rea, in una perfetta alchimia sonora. Il talento dei due artisti sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco creando un'’atmosfera intima e potente.



Ancora, l'11 luglio sono attesi Renga e Nek. Due artisti amatissimi, che celebreranno insieme le loro straordinarie carriere e giocheranno con la loro originale vocalità. Il 13 luglio sarà la volta di Mannarino, artista originale ed eclettico amato dal pubblico e dalla critica. Il 20 luglio ci sarà l'artista partenopeo Gigi D'Alessio con il suo“Dove c’è il sole tour”. D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”.

Chiuderà la rassegna Giorgia, che si esibirà il 26 luglio. Su quel magico palco, fonderà la bellezza dei luoghi con le nuove e libere sonorità del suo ultimo album, "Blu¹", capace di mescolare ritmi contemporanei e venature r'n'b in canzoni non confinate in etichette preconfezionate.



Ognuno di questi artisti potrà vivere sulla propria pelle la bellezza di un'esibizione in un contesto teatrale che non ha eguali nella nostra regione, fortemente voluto dai fratelli Chiarlo, che hanno creato un vero e proprio luogo dell'anima, dove l'arte si nutre di natura e viceversa.



I biglietti sono acquistabili direttamente su TiketOne oppure o sui canali di vendita tradizionali.

Ulteriori info su https://www.animafestival.it



