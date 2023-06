Dronero, al festival "Food" Paolo Fresu e Omar Sosa

Dopo gli eventi di apertura del 21 e 25 giugno con il Concerto del Solstizio e la passeggiata al Parco Roccerè, ha inizio il viaggio vero e proprio di Occit’amo 2023.

Domenica 2 luglio approda nelle Terre del Monviso l’ospite di punta del Festival Paolo Fresu insieme al pianista cubano Omar Sosa per presentare il nuovo album “Food” uscito il 19 maggio.

L’evento è realizzato con la collaborazione di Borgate dal Vivo e rientra nella rassegna Suoni delle Terre del Monviso.

I biglietti per la data di Food che farà tappa a Dronero possono essere acquistati in paese nei seguenti punti: - Porta di Valle per la Valle Maira (Piazza XX Settembre 3, Dronero); - Enigma Abbigliamento Uomo (Via Roma 40 bis, Dronero); - Be Natural (Via Torino 5, Dronero).

Disponibili i ticket cartacei anche alla Fondazione Amleto Bertoni in piazza Montebello 1 a Saluzzo. È possibile effettuare l’acquisto online sul circuito Ticketone.