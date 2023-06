I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato celebrano i 9 anni di Patrimonio Unesco

Era il 22 giugno 2014 quando le colline dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato venivano dichiarate Patrimonio Mondiale, cinquantesimo sito UNESCO italiano.

La notizia arrivò dal Comitato Mondiale di Parigi riunito a Doha, in Qatar, con queste parole: “Esso costituisce un eccezionale ed emblematico paesaggio culturale di vigneti collinari particolarmente armoniosi. Presenta numerose delicate sfumature estetiche e culturali, testimoniando un rapporto profondo stabilito tra le persone e il loro ambiente naturale”.

A nove anni di distanza l’Associazione desidera celebrare la ricorrenza ed il percorso di tutela e valorizzazione finora compiuto, che vede tutta la comunità coinvolta, con una festa diffusa che coprirà le tre province di Alessandria, Asti e Cuneo, e che partirà il 22 giugno dal Castello di Grinzane Cavour con un momento conviviale alle 20.30 con possibilità di collegamento online da tutto il territorio insieme ai Soci dell’Associazione ed il concerto gospel aperto a tutti, passando per il Campanon di Nizza Monferrato, da Castagnole delle Lanze alla Torre di Barbaresco, dal comune di Alice Bel Colle nell’alessandrino a Canelli, nel mese di luglio, dove l’idea progettuale di candidatura del territorio a Patrimonio dell’Umanità ebbe origine nei primi anni duemila.

I momenti di celebrazione itineranti si estenderanno fino ai primi di settembre, quando i comuni di Sala Monferrato ed Ottiglio (AL) riceveranno la certificazione di comuni sostenibili.

Un ringraziamento alla comunità tutta per la partecipazione ed impegno negli anni, per essere collegata e viva, con l’augurio di ritrovarsi per celebrare insieme e, insieme, continuare a collaborare in vista del decennale del Sito UNESCO nel 2024.