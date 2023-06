Saluzzo, una serata magica con Zapotec e Denise a Villa Radicati Belvedere

Domani, sabato 17 giugno alle 21 a Villa Belvedere Radicato, in via San Bernardino, 17 l’associazione Arte, Terra e Cielo propone una serata “magica” con il duo “Zapotek e Denise” nello spettacolo “Magiche Illusioni”. Apertura della Villa alle 19 con aperitivo su prenotazione.

Uno spettacolo all’insegna del divertimento per tutti, dai grandi effetti speciali, giochi di prestigio e illusionismo che saprà coinvolgere anche le famiglie con bambini in un clima leggero e divertente.

Scompariranno e riappariranno oggetti, si “divideranno” corpi e si potrà assistere a molti altri giochi illusionistici che faranno immergere gli spettatori nell’arte della prestidigitazione.

“Magic Show" offre oltre 70 minuti di meraviglia e divertimento con l'obiettivo principale di stupire il pubblico, naturalmente e, come si dice in materia di giochi di prestigio: "senza trucco e senza inganno”.

Marco Occelli, in arte Zapotek, è un giovane artista della provincia di Cuneo, originario di Centallo. Da diversi anni il suo mestiere è quello di creare magia e illusioni. A volte stupisce con i classici giochi di prestigio, sovente con apparati scenici più complessi.

"Mi piace molto creare ambientazioni e momenti magici in occasione delle festività del Natale, Halloween, Pasqua - spiega Zapotek - la passione della magia mi accompagna da quando ero bambino: a sei anni costringevo la mia famiglia a subire uno spettacolo di due o tre ore ogni anno al quale, immancabilmente, applaudivano sempre. Anche con il loro sostegno e supporto ho continuato a "magheggiare" in giro per l’Italia e ne ho fatto un mestiere".

La carriera ventennale di mago Zapotek lo ha visto anche protagonista in spettacoli televisivi.

A Villa Belvedere Radicati sarà accompagnato dalla sua assistente Denise. "La mia forza, oltre ad una grandissima passione, - continua Zapotek - sono i miei collaboratori e i miei colleghi. In 20 anni di attività ne ho già coinvolti parecchi, ma è sempre con il loro fondamentale contributo che riesco a portare avanti il mio sogno".

Il costo dell’ingresso è 10 euro, per i soci di Arte Terra e Cielo 8 euro, per i minori di 18 anni 5 euro.

Per info e prenotazioni: associazione.arteterracielo@gmail.com sito: villabelvedereradicati.it cell: 351.5718472 oppure compilare il modulo al

link: https://forms.gle/9mWu3kCosuYj9evh6

Dalle 19, nel parco della Villa, si potranno gustare gli aperitivi del servizio bar del Caffè Tiffany, su prenotazione al numero: 380.1387369 o 0175.47281.

Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Saluzzo di Terres Monviso e dell’associazione nazionale Case della Memoria.