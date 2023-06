Torna a Boves la 'festa D'la Madona'

Torna a Boves, dal 30 giugno al 2 luglio la grande festa D’la Madona organizzata dai Santi Coronati di Fontanelle. I volontari del gruppo bovesano si preparano ad accogliere tutti coloro che vorranno godere di tre giorni di festa all’insegna del divertimento e del gusto. Ad aggiungersi alla manifestazione frazionale anche il Vespa Raduno nella giornata di domenica 2 luglio.



Venerdì 30 giugno si inizia in grande con lo spettacolo dei Tre Lilu ad ingresso gratuito alle ore 21. A partire dalle ore 19,30 sarà a disposizione il servizio bar e cucina con salsiccia, spiedini abruzzesi, patatine e pasta amatriciana.



Sabato 1 luglio a partire dalle ore 14,30 il raduno di pesca nel canale naviglio. Per info. Ermanno 347.4560360.



Alle ore 19,30 grande serata all’insegna del gusto con la paella tra i canali. Il menu comprende Antipasti, paella e dolce a 20 euro (bevande escluse) – euro 12 fino a 12 anni. Prenotazioni entro martedì 27 giugno presso la Merceria Chiari di Luna e la Macelleria “Da Davide”. Alle ore 21,30 la serata proseguirà in musica sulle note de “I non solo liscio” che proporranno un repertorio musicale anni 60/70.



Domenica 2 luglio si terrà il “Raduno Vespe, su e giù per i nostri colli!”. Un percorso motoculinario con la mitica due ruote Piaggio. Alle ore 9 ritrovo in piazza, iscrizione e colazione. Alle ore 10 partenza del tour. Il percorso sarà di circa 42 km fra i boschi e le colline attorno alla frazione. Alle ore 11,30 si terrà l’agri-aperitivo presso l’Invaso di Rivoira



Ore 13 gran polentata in piazza a Fontanelle e alle ore 14 premiazione della Vespa più vecchia, del pilota più anziano e del pilota più giovane. Quota di iscrizione euro 20 per il pilota e 15 per il passeggero. Gadget ai primi 120 veicoli.



Info: 333.9942059 – 347.4451003.