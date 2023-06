Graglia (Forza Italia): “Abbiamo superato la soglia dei 100 coordinatori nel Cuneese”

“Abbiamo superato abbondantemente la soglia dei 100 commissari comunali di Forza Italia nominati e ora vedo all’orizzonte il traguardo dei 150. Siamo quindi molto vicini a vincere la scommessa che avevo fatto con il nostro coordinatore regionale e ministro Paolo Zangrillo che prevedeva, laddove avessimo raggiunto i 200 coordinatori che avremmo incontrato i nostri vertici nazionali”.

Ad annunciarlo – all’indomani dei funerali di Silvio Berlusconi – è il coordinatore di Forza Italia in provincia di Cuneo Franco Graglia.

“Sto riscontrando entusiasmo attorno al rilancio di Forza Italia dovuto anche al fatto che possiamo contare su persone capaci e credibili.

É sempre più sentita dai cittadini l’esigenza di avere un partito moderato che torni ad essere centrale e protagonista nella coalizione di centrodestra.

Ogni giorno aumentano le persone, imprenditori, privati, amministratori che si avvicinano con passione per questo nuovo corso che deve portarci alle prossime regionali – conclude Graglia - a tornare ad essere azionisti centrali nel Governo della Regione”.

Per il momento, dunque, non si registrano smottamenti forzisti in provincia.

Ieri il presidente della Regione Alberto Cirio ha partecipato al summit nazionale svoltosi a Roma nel quale si è deciso che sarà il ministro degli Esteri Antonio Taiani ad assumere la reggenza del partito.

In giornata dovrebbe essere reso noto il suo incarico, in attesa di un possibile congresso nazionale dopo le elezioni europee del prossimo anno.

Per lunedì è attesa l’apertura del testamento e in quel contesto si capirà anche quali sono state le volontà del Cavaliere rispetto al partito di sua proprietà, che lui aveva voluto a sua immagine e somiglianza.