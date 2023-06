A Beinette la terza Rassegna Cinofila per cani di tutte le razze

Il Parco Rifreddo di Beinette è pronto ad accogliere la terza edizione della Rassegna Cinofila, un interessante evento per gli amanti dei cani, che si svolgerà domenica 18 giugno 2023.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione CPA Caccia Pesca Ambiente con il patrocinio del Comune di Beinette, e possono partecipare cani di tutte le razze e anche i Meticci. La mostra inizierà alle ore 9 con apertura delle iscrizioni e si sviluppa durante tutta la giornata con i giudizi di razza a partire dalle ore 11 in cui gli esperti valuteranno le caratteristiche e la bellezza di ogni cane rispetto allo standard di razza; nel pomeriggio a partire dalle ore 15 i protagonisti saranno i Meticci che sfileranno in passerella; la giornata si concluderà alle 17 con le premiazioni e la scelta del Best in Show cioè del miglior soggetto assoluto tra tutti i partecipanti.

Possono partecipare solo soggetti identificati con microchip, iscritti all’anagrafe canina e di età minima di almeno 4 mesi; le classi d’iscrizioni variano a seconda dell’età e sono Baby, Juniores, Giovani, Libera, Veterani, Coppie e Gruppi.

Una categoria particolare è riservata agli “Junior Handler” cioè la possibilità per i bambini di mostrare le loro abilità nella presentazione dei cani e di apprendere importanti competenze nel mondo cinofilo.

Una mostra “speciale” della rassegna è dedicata a due delle razze più amate ed apprezzate i Pastori Tedeschi e i Rottweiler a cui sarà dedicato il “Memorial Angel” per onorare gli affettuosi compagni a quattro zampe che ci hanno lasciato ma che vivono per sempre nei nostri ricordi.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook “Rassegna Cinofila Beinette”