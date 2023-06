Alba, continua la raccolta fondi del Comitato Razom per ricostruire l’asilo di Buča in Ucraina

Prosegue senza sosta la raccolta fondi lanciata dal Comitato Razom, per ricostruire l’asilo di Buča, la città dell’Ucraina balzata alle cronache internazionali per aver subito il più violento “massacro” di civili dall’inizio dell’invasione russa.

L’obiettivo del comitato Razom era ed è a tutt’ora, quello di arrivare a raccogliere circa 32.000 euro, ovvero un 1 euro per ogni abitante di Alba. L’azione portata avanti tra donazioni private e eventi pubblici, per quanto ad oggi non sia giunta al traguardo, ha dato i suoi frutti.

Di recente grazie alla donazione dell'istituto comprensivo Piave San Cassiano, scuola dove ha studiato Anna, bimba di Buča che è stata ospitata ad Alba per quasi un anno, per poi fare ritorno nella sua città natale, sono stati raccolti 1.500 euro; un’atra donazione è arrivata dal liceo scientifico Cocito, sempre di Alba.

Lo scorso 1° giugno c’è stato il concerto in beneficenza del giovane pianista emergente albese, Emiliano Blangero, organizzato per Razom, dalla Fondazione Mirafiore, il cui ricavato sono stati 1.300 euro mentre sono in arrivo altri 2.000 euro dall’Asta del Tartufo, che verranno ufficializzati e consegnati il prossimo 24 giugno.

Tirando le somme, nel modo più semplice, al momento sono 21.000 gli euro raccolti, al traguardo mancano soltanto 11.000 euro, ma ci sono diverse iniziative in cantiere e altre donazioni “promesse”.

Dal punto di vista dei riconoscimenti, altrettanto utili per raggiungere lo scopo finale, lo scorso 27 maggio c’è stato un incontro tra i rappresentanti del comitato e l’assessore al Comune di Alba, Carlotta Boffa.

Con l’incontro l’assessore ai gemellaggi, Boffa e tutti i presidenti dei comitati di gemellaggio, hanno aderito formalmente al progetto del comitato Razom e anche questo a breve porterà con sé un contributo economico. I Comitati di gemellaggio della Città di Alba, inoltre, sposando il progetto, hanno preso l’impegno di diffondere il messaggio tra i membri dei propri comitati e le associazioni ed i gruppi di volontariato collegati.

In fine, durante un convegno organizzato dall’assessorato al turismo e alle città creative Unesco, guidato dall’assessore Emanuele Bolla, il comitato è stato insignito di una medaglia della città di Alba.

Per chi avesse voglia di dare il proprio contributo, può farlo nel seguente modo: mediante donazioni a mezzo bonifico bancario intestato a “Comitato Razom”, causale “Donazione”, Iban IT27R0853046961000000259733. È anche possibile donare con Satispay (vedi pagine social) o tramite la piattaforma GoFundMe (cerca la raccolta fondi “Comitato Razom”).

Per maggiori informazioni sul Comitato Razom visitando la pagina Facebook o Instagram oppure scrivendo a comitato.razom@gmail.com