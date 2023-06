ASD Judo Mondovì, è tempo di "graduazioni"

Per il Maestro Jigoro Kano raggiungere un livello superiore, nel judo, significava fare l’uso migliore dell’energia mentale, e fisica, acquisita ai livelli inferiori per contribuire al bene della società.

Il passaggio di cintura è quindi una cerimonia speciale, sostenuta comunitariamente insieme alle famiglie di ogni Mundasha (i ‘non portatori di dan’, ovvero tutte le cinture dal 6° kyu, colore bianco, al 1° kyu, colore marrone).

La prova finale, sostenuta alla presenza di uno o più Yudansha (portatori di dan, dal 1° al 5° colore nero, dal 6° all’8° colore bianco-rosso e dal 9° al 10° colore rosso), tiene conto di quanto portato sul tatami in fase di esame ma soprattutto del portamento corporeo, dell’educazione e rispetto dei riti, della capacità tecnica e fisica e del comportamento individuale mantenuto da ogni judoka durante l’intero anno accademico.

Quest’anno ha visto alcuni dei 43 atleti, appartenenti alle categorie pre-agoniste (bambini, fanciulli, ragazzi), guadagnare il passaggio di cintura con l’ultima gara svoltasi a Dronero, in collaborazione con l’ASD Judo Valle Maira.

Gli altri, insieme agli agonisti, hanno concluso una parte della loro ricerca finalizzata alla via, lunedì 5 giugno presso la palestra della scuola primaria di Corso Alpi, a Mondovì.

La società Judo Mondovì, insieme al Maestro Alessandro Brizio, in attesa della ripresa delle lezioni fissata per lunedì 11 settembre 2023, ringrazia atleti e famiglie per l’arricchimento, le gioie e le soddisfazioni che hanno saputo regalare in questo cammino appena concluso.