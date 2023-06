Calcio Serie D. Tris di partenze in casa Bra: ai saluti Menabò, Pavesi e Quitadamo

Tris di partenze pesanti in casa Bra.

I giallorossi, nella prossima stagione, non potranno più contare sulle prestazioni degli attaccanti Menabò e Pavesi e del difensore Quitadamo.

Da capire come la società si muoverà sul mercato per ridisegnare il reparto offensivo, protagonista, come il resto della squadra di un'ottima stagione.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A.C.BRA

L'A.C. Bra comunica che gli attaccanti Simone Menabò e Manuel Pavesi, insieme al difensore Gabriele Quitadamo, dalla stagione 2023/2024 non faranno parte della rosa. Un "immenso grazie" per quanto dato e dimostrato con i colori giallorossi, con un augurio sincero per un futuro ricco di soddisfazioni.