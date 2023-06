Ciclismo: Racconigi Cycling Team di scena sulle strade del Veneto

Il terzo fine settimana del mese di giugno si chiude sulle strade del Veneto per il Racconigi Cycling Team.

Domenica 18 giugno le atlete del team manager Claudio Vassallo daranno battaglia nella sesta edizione del “Trofeo Smania Idee Casa”, gara open in programma a Martellago, in provincia di Venezia.

Le atlete ai nastri di partenza dovranno affrontare 125,4 chilometri spalmati lungo le strade di un circuito quasi completamente pianeggiante, lungo 6600 metri, da ripetere per 19 volte. Il ritrovo è fissato alle ore 10:30 presso il negozio Smania Idee Casa, in via Boschi a Martellago (VE), dove due ore più tardi sarà collocata anche la partenza.

La maglia bianco-rossa della formazione di Silvio Traversa sarà difesa dalle under primo anno: Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, già a podio sulle strade di San Miniato (PI), dalle junior secondo anno: Irene Cagnazzo, reduce dalla fantastica seconda piazza colta al “Gran Premio Ciclisti Arcade” ad Arcade (TV) ed Asia Rabbia, fresca campionessa italiana su Pista nella prova della Velocità a Squadre, e dalle junior all’esordio nella categoria: Arianna Giordani, dominatrice in stagione del “Trofeo Bussolati Asfalti” disputato a Bianconese di Fontevivo (PR), Giorgia Porro ed Alessia Sgrisleri.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO SMANIA IDEE CASA” A MARTELLAGO (VE):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce