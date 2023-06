L'area tecnica regionale ha diramato le convocazioni per la Rappresentativa Cadetti e Cadette di Corsa in Montagna che prenderà parte al Campionato per Regioni in programma il 24 giugno a Gagliano del Capo (LE).

Della squadra fa parte anche il campione italiano cadetti, portacolori della Podistica Valle Varaita, Matteo Bagnus.

Nel gruppo pure Giulia Bertolo (GS Pomaretto 80) che nella manifestazione tricolore di Cortenova ha conquistato il bronzo.