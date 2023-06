I percorsi montani sui sentieri di Martiniana Po, tra racconti poetici e “street art”

Gli escursionisti che percorreranno a piedi i tragitti montani che partono da Martiniana Po, messi a punto e ripuliti dall’associazione ‘Vita ai sentieri di Martiniana Po’, troveranno la camminata ancora più diversa dal solito grazie a dei particolari che si incontreranno sul tragitto tra racconti poetici e opere di 'street art'.



“Sul sentiero del Belvedere – spiega Monica Nasi, presidente dell’associazione - partendo da piazza Giovanni Borgna seguendo le indicazioni di colore giallo, a pochi metri di cammino, dopo il lavatoio i passanti troveranno a sinistra nell'antico muro in pietra denominato ‘le piccole felci’, il racconto che narra la storia di queste piante scritta dalla nostra cara scrittrice Amalia Bianco”.



Proseguendo sul tragitto si troveranno antichi casolari, e paesaggi bucolici tra ruscelli, un tappeto di muschio e castagni secolari che fanno da ingresso alla Borgata Castello. Da qui si salirà ancora più in alto arrivando a Borgata Brigu e raggiungere il punto panoramico che si affaccia su tutta la Valle Po dominata dal Monviso. Sul tragitto si troveranno due antiche cisterne dipinte da Davide Faure della ‘Murales street art’.



“Desidero ringraziare – dice Monica Nasi – il decoratore di Sanfront Alex Bonansea che ha sostenuto la spesa per la realizzazione di questi due murales abbellendo così le due cisterne e portando la ‘street art’ in mezzo ai boschi”.



L’associazione Vita ai sentieri di Martiniana ha organizzato per domani sabato 17 e martedì 27 giugno delle attività di gioco e ricreative per bambini nell’area antistante la ‘biblioteca nel bosco’ che si raggiunge attraverso il ‘sentiero delle lanterne’.



La partenza è prevista alle 14 in piazza Borgna a Martiniana Po. A tutti i partecipanti sarà offerta una piccola merenda.



Iscrizioni al numero 349.1208449 (Federica).