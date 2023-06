Simone Giordano, cuore e anima cuneese: "Finalmente approdo nella pallavolo dei grandi" (VIDEO)

Presentazione ufficiale per il secondo libero della squadra di Matteo Battocchio.

Presso l’Agenzia Lab Travel a Cuneo in Corso Santorre Santa Rosa, ospiti della Famiglia Barroero, partner del Club biancoblù, Simone Giordano ha risposto per la prima volta alle domande dei giornalisti presenti in vista dell'esordio ufficiale in Prima Squadra dopo essere stato capitano del settore Giovanile di Cuneo Volley,

Nel 2019 ad Alba Adriatica, da capitano dell’U16, alzò la coppa dello scudetto. Una nuova generazione di Fiöi che al termine del percorso giovanile, per qualità e merito, arriva a far parte del roster della prima squadra.

Le prime parole in maglia biancoblu del giovane Simone nel video integrale della conferenza stampa.