A Cherasco una giornata di screening vista e udito con i Lions

Giovedì 11 maggio nella piazza antistante al Municipio di Cherasco il LIONS Club Cherasco ha organizzato uno screening per la vista e l’udito rivolto a tutta la popolazione, con l'obiettivo principale di identificare i primi sintomi del glaucoma che può portare alla cecità se non individuato e curato per tempo.

Il glaucoma interessa quasi sempre entrambi gli occhi e colpisce il nervo ottico. Quasi sempre è dovuto a un aumento della pressione interna dell’occhio che causa, nel tempo, danni permanenti alla vista che sono accompagnati da riduzione del campo visivo.

Contro il glaucoma, ladro silenzioso della vista, giocare d’anticipo facendo un controllo con una semplice visita medico oculistica può fare la differenza.

Per effettuare le visite è stato utilizzato il mezzo polifunzionale a disposizione del Distretto e lo strumento dedicato, in dotazione al mezzo.

Gli esami sono stati condotti dalla Dott.ssa Cristiana Valente, specialista in Oculistica per tutta la mattinata, testando 111 soggetti, 69 femmine e 42 maschi, il 65% dei quali con un’età compresa fra i 60 e gli 80 anni.

Il 73% dei soggetti sono risultati normali, il 4,5% patologici e il 12,5% borderline.

A questi si deve aggiungere quei individui già in cura per il glaucoma, rappresentante il restante 10%, che è risultato 45% normale e 55% borderline.

Lo screening dell'udito è stato eseguito dal Dottor Giuseppe Cagnetta, che ha esaminato 30 persone fornendo ad ognuna l'analisi puntuale della capacità uditiva e consigli su possibili soluzioni migliorative.

Sia la Dott.ssa Valente sia il Dott. Cagnetta hanno fornito la loro opera a titolo gratuito e volontaristico coadiuvati da 5 membri del Club, oltre all'Officer Distrettuale Guido Morielli, per le attività di accoglienza e di supporto.