Alba: a Sign parlando di ambiente e sostenibilità con Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini [FOTO E VIDEO]

Venerdì 16 giugno nel Palazzo Mostre e Congressi ‘‘Giacomo Morra‘‘ ad Alba (Piazza Medford), nell’ambito di SIGN, il festival internazionale del cambiamento che mette al centro arte, fotografia, design e moda ecosostenibili e responsabilità sociale, condensate nella valorizzazione della cultura del territorio e perseguendo gli obiettivi dell'Agenda 2030, si è svolto un incontro pubblico che ha visto come ospiti principali il giornalista, scrittore e direttore del bimestrale naturalistico Oasis, Alessandro Cecchi Paone e il suo giovane compagno Simone Antolini.

L’incontro si è svolto in una modalità assolutamente conviviale, mettendo ospiti e pubblico su uno stesso piano, dando loro modo di potersi confrontare come in un classico incontro tra amici.

A stimolare il dibattito, Alessia Alloesio, conduttrice di Radio Alba, Alberto Castellaro, giornalista e comunicatore e Andrea Olimpi, reportagista del gruppo editoriale More News.

Alessandro Cecchi Paone ha raccontato il suo percorso di vita sui temi sociali, i diritti e l’inclusione, iniziato quando era ancora poco più di un bambino, all’interno dei giovani del WWF, un impegno che lo portò anche al primo approccio con il mondo della televisione come conduttore di un telegiornale per ragazzi, incentrato proprio sulle tematiche ecologiste.

“La sostenibilità non è più soltanto un fatto ambientale – ha detto Alessandro Cecchi Paone – ma è un fatto sociale, un fatto umano, un fatto di diritti. Cioè la società sta in piedi solo se tutti sono integrati, sono rispettati, tutti sono considerati. La sostenibilità o è tutta per tutti o non è”.

All’incontro era presente anche il vicesindaco di Alba, Carlotta Boffa, che ha voluto esprimere in prima persona la soddisfazione per l’ottima riuscita del festival, soprattutto per l’importanza e l’attualità delle tematiche trattate.

La kermesse, patrocinata dalla Regione e dal Consiglio Regionale del Piemonte, oltre che dai Comuni di Alba e Barolo, può contare sul sostegno della Fondazione CRC, dell'Ente Turismo Langhe-Roero e Monferrato e sul supporto di Confapi e CNA di Cuneo e di tanti altri partner tecnici e sponsor, prosegue con gli incontri con il fotografo Oliviero Toscani, che dialogherà in diretta streaming con il pubblico domenica 18 giugno alle 15 sul tema «La fotografia come mezzo di denuncia sociale», il giornalista Giuseppe Cruciani che presenterà il suo libro «Coppie. Storie di desiderio e di trasgressione» domenica 18 giugno alle 21.30, intervistato da Marta Perego, scrittice e giornalista della redazione di XStyle (Mediaset).

“Eventi come SIGN – ha detto il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio - sono un‘occasione importante e originale per approfondire e mettere in rete le esperienze virtuose, ancor più considerando che ad accogliere questa manifestazione sono le splendide colline Unesco, oggi esempio nel mondo di bellezza e convivenza sostenibile tra ciò che nasce dalle mani dell’uomo e la natura che di gioielli come i nostri vigneti è linfa vitale.