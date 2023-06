Borgarini a Savona e Vado Ligure con l'associazione Santuario di Monserrato

Una cinquantina di borgarini, alcuni giorni fa, hanno partecipato alla gita organizzata dall'Associazione Santuario di Monserrato, in collaborazione con le Parrocchie di Borgo San Dalmazzo e la Confraternita di San Dalmazzo a Savona e Vado Ligure.

Il gruppo è stato accolto dalla nuova priora della Confraternita di San Dalmazio, Carla Sorasio e dal Prof. Giovanni Mario Spano, per la parte storica, presso l'Oratorio di San Dalmazio, sede della Confraternita, una delle più importanti espressioni di vita storica e religiosa della città di Lavagnola.

L'incontro è terminato nello scambio di doni relativi a pubblicazioni del Prof. Giovanni Mario Spano del 2011 e 2023, del calendario 2023 e anni precedenti della Confraternita di San Dalmazio, e pubblicazioni del Prof. Walter Cesana di Borgo San Dalmazzo, sui cinque secoli di spiritualità, storia e tradizioni delle tre Confraternite borgarine e sulla vita di San Dalmazzo, con l'invito, nel proseguire, a tenere vivi i rapporti con queste realtà collegate al Santo che abbiamo in comune.

Il gruppo, salutato la guida, ha proseguito per Vado Ligure per gustare un ottimo pranzo a base di pesce.

E' stata per tutti una bella giornata trascorsa in allegria, con spirito di comunità e con la voglia di ripetere l'esperienza, in altra località, nel prossimo autunno.