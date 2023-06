Domani a Cherasco torna la gara valida per il 32° ACI Golf organizzata dall’ACI Cuneo

Domenica 18 giugno, presso il Golf Club di Cherasco (via Fraschetta, 8) è in programma la tappa cuneese del 32° ACI Golf, valevole per il campionato italiano dei soci ACI, organizzata dall’Automobile Club Cuneo. Al termine della manifestazione si assegnerà anche il sesto “Memorial Brunello Olivero” al socio del Club provinciale che si classificherà 1° lordo. Per ricevere informazioni sulla gara, aperta esclusivamente ai soci ACI (minorenni compresi), è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Automobile Club di Cuneo telefonando al numero 0171/440031. Per iscrizioni scrivere a info@golfcherasco.com.

“Le 36 tappe in programma per il campionato ACI Golf 2023 confermano l’entusiasmo per questa disciplina e la passione dei nostri tesserati impegnati sul green, quest’anno con altre migliaia di partecipanti accompagnati dalle proprie famiglie, in uno spirito di condivisione per i valori dello sport e dello stare insieme all’aperto. Anche per questa edizione, la manifestazione attraverserà tutto il nostro Paese, rinnovando il binomio tra il golf e la mobilità coordinata da ACI – dichiara il presidente dell’ACI Cuneo, Francesco Revelli -. Nel Cuneese, come sempre, la tappa si svolgerà sul green del Golf Club di Cherasco. In occasione dell’appuntamento verrà conferito per il sesto anno consecutivo, alla presenza dei familiari, il Trofeo Brunello Olivero, il nostro storico presidente provinciale che per primo, nel 1992, ebbe la felice intuizione di dare vita a questa manifestazione”.

il 32° campionato italiano ACI Golf come per ogni edizione propone un calendario ricchissimo, quest’anno composto da 36 tappe che coinvolgeranno gli Automobile Club e i Golf Club di tutta Italia.

Il campionato, nelle passate 31 edizioni, ha portato 100mila iscritti a fronteggiarsi sui campi più rappresentativi d’Italia e anche per quest’anno sono attesi altri 4mila partecipanti, cifre che confermano il grande impegno di ACI Golf e ACI Sport per questa manifestazione.

Al termine di questa edizione 2023, immancabile la finale che si svolgerà in Sardegna, dal 24 al 30 settembre, presso il Golf Club Is Molas. ACI Golf organizzerà due distinte finali: dal 24 al 26 settembre “Finale dei Lordi” per i vincitori del primo lordo nelle gare di selezione; dal 26 al 30 settembre “Finale dei Netti” per tutti i giocatori che hanno partecipato alle gare di selezione.

Per partecipare ad ACI Golf è necessario essere iscritti all’ACI. Chi ancora non possiede una tessera associativa dell’ACI può sottoscriverla a condizioni particolarmente vantaggiose il giorno della gara, accedendo subito alle facilitazioni di questo affascinante circuito. Il tipo di associazione potrà essere scelto tra il vasto parterre di tipologie di tessere ACI sino alla tessera ACI Storico, riservata agli appassionati di auto storiche. Le gare di selezione del circuito sono iniziate sabato 15 aprile e termineranno con l’ultima sfida in programma domenica 10 settembre a Treviso presso il Golf Club Villa Condulmer.