Grande festa e dialogo con Ezio Aceti per la chiusura di “Famiglia sei Granda” a Vinadio

Domenica 18 giugno presso il Forte di Vinadio, dalle 10 alle 18, avrà luogo la Festa diocesana delle Famiglie, insieme ad associazioni e movimenti per la famiglia operanti sul territorio. Sarà l’atto conclusivo delle iniziative di “Famiglia sei Granda”, la grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, che per oltre un mese ha animato molti centri della Granda con eventi, dibattiti, occasioni di confronto su temi di attualità e momenti di convivialità. L’appuntamento di Vinadio ha diversi significati soprattutto per il largo coinvolgimento di tutte le famiglie facenti parte dei vari movimenti e delle associazioni laicali, che da sempre collaborano con gli Uffici della Famiglia su tematiche familiari.

Per chi lo vorrà, la giornata si aprirà alle 9,30 con una camminata condivisa, con partenza dalle piste di sci di fondo ad Aisone e possibilità di aggregarsi durante il percorso, per raggiungere il Forte di Vinadio. Il primo tratto della camminata, per via del fondo sconnesso, è sconsigliato alle famiglie con passeggino. A Forte la giornata proseguirà dapprima con la celebrazione eucaristica, alle 11,30, celebrata da Don Flavio Luciano, Vicario per la Pastorale di Cuneo e Fossano, e poi con un pranzo condiviso. A seguire il pomeriggio sarà di svago e intrattenimento per bambini e ragazzi con spettacolo e giochi di Mago Trinchetto, ma anche di dialogo e scambio di esperienze sulla genitorialità, grazie alla presenza di Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva e scrittore, che animerà un momento di confronto fra le famiglie presenti sul tema “Mamma, Dio abita sopra le nuvole? Prendersi cura della fede dei bambini”.

“Famiglia sei Granda è tornata con le sue peculiarità: diffusa ed immersiva sul tema della famiglia – dichiara Silvio Ribero, presidente del Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo –. Siamo tornati ad essere presenti in più città della provincia con eventi festosi e di svago ma anche di riflessione e confronto. Le famiglie hanno risposto con la loro presenza a partecipazione dando visibilità alle tante realtà che ogni giorno, con impegno, le sostengono e le accompagnano. La famiglia ha bisogno di fiducia e di credere in se stessa, ricca di quella forza e solidarietà reciproca ad essa intrinseche che però hanno necessità di emergere per essere il faro a cui guardare, a cominciare dalle nuove generazioni.

In tutti gli appuntamenti di “Famiglia sei Granda” è stata promossa la CartaF6G, diventata da poco anche un’App, disponibile sia per dispositivi Android che iOS per offrire promozioni e sconti a misura di famiglia. Per saperne di più consultare il sito www.cartaf6g.it e scaricare l’app da Android o iOS. Per restare sempre aggiornato sulle diverse iniziative del Forum è possibile visitare il sito internet www.forumfamigliecuneo.org.