Ha riaperto alle visite Santa Lucia, il Santuario nella roccia che domina la valle Ellero [VIDEO]

Con l'arrivo dell'estate il Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì, ha riaperto le sue porte ai visitatori e ai fedeli e sono già numerosissime le visite registrate nelle prime giornate di apertura.

“Le due grandi novità di quest'anno sono la nascita dell'associazione che cura le aperture del Santuario – dichiara il vice presidente dell’associazione AmiSaL, Roberto Turco – e le visite guidate gratuite, curate dai volontari, anche in francese e in inglese. Continuiamo a operare con passione per valorizzare questo gioiello della valle Ellero."

"Ringraziamo come sempre le Suore Missionarie della Passione di Villavecchia che recitano il rosario nella chiesa nella grotta e che curano gli allestimenti floreali, gli Alpini che ogni anno ci aiutano a tenere pulita l'area verde attorno all'edificio e tutti i volontari".

La grotta-Santuario sarà visitabile, tutte le domeniche, fino a metà settembre (orario 14.30-18), in queste giornate alle ore 16.30, le Suore Missionarie della Passione animeranno la preghiera del rosario in grotta.

Le visite guidate avranno luogo nel pomeriggio di domenica 2 luglio, 6 agosto e 30 settembre.

Per le visite guidate, nelle date segnalate poco sopra, si consiglia la prenotazione ai contatti sotto indicati.

Per riferimenti, adesioni e informazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (tel./sms/whatsapp 351.6384771).