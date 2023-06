Il paese calabrese di Mormanno ha inaugurato uno spazio dedicato a Savigliano, consolidando i legami tra le comunità

Dallo scorso giovedì 15 giugno a Mormanno è stato inaugurato Largo Savigliano.

La cittadina calabrese in provincia di Cosenza ha ‘restituito’ il favore a Savigliano che, qualche tempo fa, le aveva intitolato una via in quanto paese gemellato.

Una delegazione di saviglianesi, accompagnata dal sindaco Antonello Portera l’assessore Rocco Ferraro e il presidente del Consiglio Comunale Piergiorgio Rubiolo, ha raggiunto mercoledì 14 giugno il paese della Calabria, da cui erano emigrati molti cittadini a Savigliano in cerca di lavoro.

Per questo motivo era nata la decisione di gemellare Savigliano e Mormanno nel 1989.

Nel settembre del 2018 una delegazione del paese calabrese era giunta a Savigliano in occasione della ‘Festa del Pane’ ed era stata festeggiata durante in un incontro, nella sala del Consiglio Comunale, alla presenza di tutti i sindaci che avevano ‘governato’ la città dal 1989 fino al 2018, accolti dall’allora primo cittadino Giulio Ambroggio.

Durante la visita di questi giorni in Calabria a fare da ‘guida’ ai saviglianesi è stato l’assessore Rocco Ferraro, originario di Morano Calabro paese che dista pochi chilometri da Mormanno.

“Ringraziamo il Comune di Mormanno con il sindaco Paolo Pappaterra per l’accoglienza che ci è stata riservata – dice Ferraro - e siamo orgogliosi che sia stato inaugurato alla nostra presenza Largo Savigliano dedicato alla nostra città. Auspichiamo che i nostri ‘cugini’ gemellati Mormannesi tornino a trovarci a Savigliano in occasione della prossima ‘Festa del Pane’, portando il ‘pane di Cerchiara’ realizzato utilizzando una ricetta contadina a base di farine antiche e crusca”.

Il sindaco Antonello Portera: “La nostra visita in Calabria è stata la continuazione di uno scambio fraterno tra Savigliano e Mormanno legati dalla presenza qui in città di molti cittadini Mormannesi. Una relazione che, col passare del tempo, si consolida sempre di più e potrà avere ulteriori sviluppi, non solo a livello di scambio turistico, già nel 2024 in occasione dei 35 anni di gemellaggio”.

Con la delegazione saviglianese era presente anche una rappresentanza della Polizia Locale e dello Stato Civile assieme ad alcune associazioni e ai rappresentanti delle precedenti amministrazioni tra cui l’ex assessore alla cultura Petra Senesi e l’ex consigliere comunale Pasquale Portolese.

Mentre il sindaco Antonello Portera è rientrato a Savigliano per impegni istituzionali, i saviglianesi nei giorni di permanenza in Calabria, sono stati guidati dall’assessore Rocco Ferraro originario della zona, a visitare: Maratea, Civita, Sibari, Sapri, Morano Calabro e Rocca Imperiale.